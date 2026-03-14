Toque de queda en Ecuador: qué pasa si tienes un vuelo en el aeropuerto de Guayaquil

El aeropuerto de Guayaquil explica qué deben hacer los pasajeros que tengan vuelos y qué documentos deben presentar

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo es administrado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y operado por TAGSA bajo contrato vigente hasta 2031.

Desde este domingo 15 de marzo rige un toque de queda nocturno en varias provincias de Ecuador como parte del estado de excepción por grave conmoción interna. La medida fue firmada por el presidente Daniel Noboa y limita la circulación en ciertos horarios.

El decreto establece la suspensión del derecho a la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00, lo que se traduce en un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Qué pasa si tienes un vuelo en el aeropuerto de Guayaquil?

En Guayaquil, las autoridades aclararon que las personas que tengan vuelos programados sí podrán movilizarse durante el toque de queda, siempre que puedan justificar su desplazamiento.

El aeropuerto de Guayaquil informó que los pasajeros y quienes recojan viajeros podrán circular si presentan documentación que respalde su traslado.

“Si tienes un vuelo o recoges a un pasajero, podrás circular mostrando tu pase de abordar, reserva o check-in (físico o digital)”, indicó la terminal aérea en sus canales oficiales.

Además, la administración del aeropuerto explicó que los ciudadanos pueden coordinar su traslado con la Cooperativa de Taxis del Aeropuerto de Guayaquil.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros planificar su movilización con anticipación.

“Planifica tu movilización con anticipación y lleva siempre tu documentación a la mano”, señaló el aeropuerto en redes sociales.

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