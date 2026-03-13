Toque de queda en Guayaquil: así funcionarán la Metrovía y los buses

La Metrovía y los buses ajustan sus horarios por el toque de queda que rige entre las 23:00 y 05:00 en Guayas

La Metrovía y los buses urbanos ajustan sus horarios debido al toque de queda que rige entre las 23:00 y 05:00 en la provincia del Guayas, dentro del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional.

El toque de queda en Guayas ya empieza a modificar la rutina de miles de ciudadanos en Guayaquil. Entre los cambios más relevantes está el ajuste en los horarios del transporte público, anunciado por el Municipio de la ciudad.

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La restricción de movilidad se aplicará entre las 23:00 y las 05:00 desde el 15 hasta el 30 de marzo, por lo que los sistemas de transporte deberán finalizar operaciones antes del inicio del toque de queda.

Toque de queda: horario de la Metrovía

El sistema Metrovía, uno de los principales medios de transporte masivo de Guayaquil, modificará su jornada de operación.

Lunes a domingo:

Inicio de operación: 06:00

Último recorrido: 20:30

Este ajuste busca garantizar que tanto usuarios como conductores puedan movilizarse con suficiente tiempo antes de que empiece la restricción nocturna.

Horarios del transporte urbano convencional

En el caso de los buses urbanos tradicionales, el horario de servicio también será reducido durante la vigencia de la medida.

Lunes a domingo:

Inicio de operación: 06:00

Último recorrido: 21:00

Las autoridades municipales explicaron que estos horarios estarán vigentes mientras se mantenga el toque de queda en la provincia del Guayas.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también emitió recomendaciones para quienes trabajan en transporte comercial.

Los conductores de taxis y transporte comercial deben portar toda la documentación que justifique su desplazamiento durante el horario restringido, en caso de controles por parte de las autoridades.

Finalmente, la ATM recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos, considerando que los servicios de transporte público finalizarán operaciones más temprano.

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