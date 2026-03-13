Municipio de Guayaquil suma 695 nuevos agentes de control municipal

Ya finalizaron su formación y se preparan para su graduación. ¿Dónde trabajarán y cuáles serán sus funciones en Guayaquil?

Desde abril, 695 nuevos Agentes de Control Municipal se sumarán al control del espacio público

Guayaquil contará con 695 nuevos Agentes de Control Municipal (ACM) desde abril, según informó el Municipio. Los uniformados ya concluyeron su proceso de formación y actualmente participan en ensayos en el Parque Samanes, como preparación para graduación prevista para el próximo mes.

El proceso de selección de esta nueva promoción comenzó en junio de 2025 y despertó gran interés ciudadano. Un total de 21.341 personas se registraron en la convocatoria para convertirse en agentes municipales.

Tras superar varias etapas de evaluación y filtros técnicos, 12.940 aspirantes fueron considerados aptos, aunque finalmente 695 completaron el proceso de formación que exige el Municipio.

Formación de los nuevos agentes municipales

La capacitación se desarrolló en la Universidad Ecotec, donde los aspirantes recibieron preparación en distintas áreas.

Los futuros agentes fueron formados en legislación, comunicación, ética, liderazgo y control urbano, además de materias prácticas como primeros auxilios, resolución de conflictos, gestión de riesgos y derechos humanos.

Guayaquil incorporará 695 nuevos Agentes de Control Municipal desde abril. Cortesía

Durante el proceso también recibieron instrucción para manejar situaciones relacionadas con el uso del espacio público, una de las principales tareas de la institución.

¿Cuáles son las funciones de los agentes de control municipal?

Una vez graduados, los nuevos uniformados serán incorporados a diferentes tareas dentro de la ciudad.

Los agentes participarán en el ordenamiento de mercados, plazas, malecones y otros espacios públicos, además de colaborar en operativos de control municipal y brindar apoyo en tareas relacionadas con la seguridad.

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También contribuirán a la atención de conflictos urbanos y al cumplimiento de normativas municipales.

Con esta nueva promoción, el número de uniformados en servicio aumentará.

Los 695 nuevos agentes se sumarán a los 1.344 que actualmente operan en Guayaquil, ampliando así la capacidad operativa de la institución en distintos sectores de la ciudad.

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