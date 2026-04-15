Barcelona SC: ¿Por qué su plantilla "descompensada" limita el éxito en la Copa Libertadores 2026?

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Barcelona evidencia una descompensación en su plantilla que limita su rendimiento en la Copa Libertadores. La derrota 3-0 ante Boca Juniors en Buenos Aires expuso un problema recurrente esta temporada: falta de gol e incapacidad para revertir resultados adversos.

Para el exvolante Ricardo ‘Bocha’ Armendáriz, el Ídolo está “descompensado en todas sus líneas”. Considera que la defensa “es la zona más regular”, aunque advierte que “si tienen una mala noche, como en La Bombonera, quedan expuestos a sufrir goleadas mayores”.

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El hoy comentarista deportivo destacó la actuación de José Contreras, a quien calificó como el “más regular del año”. Pese a encajar tres goles, el arquero venezolano realizó ocho atajadas ante el Xeneize. Una solidez bajo el arco que ha repetido tanto en LigaPro como en Libertadores, donde en varias ocasiones se ha erigido como salvador. Esta vez, sin embargo, no tuvo la misma fortuna.

El Ídolo del Astillero queda último en el Grupo D.EFE

Armendáriz considera difícil que el Ídolo alcance instancias finales del torneo Conmebol debido a su falta de gol. De los 14 partidos disputados este año, entre liga y copa, Barcelona solo marcó dos goles en dos ocasiones: ante Liga de Quito y Leones.

“Es complicado porque a base de defensa no se puede ganar un campeonato. Barcelona anota goles a cuentagotas. Quizás en la LigaPro alcance, pero en Libertadores lo veo complicado”, señaló.

Un panorama cuesta arriba en el Grupo D

Por su parte, Marcos Mondaini, exdelantero del club, fue tajante al afirmar que Barcelona no tiene plantel para competir en el Grupo D. Su exequipo debe remar desde el fondo de la tabla si aspira a avanzar a octavos de final, un escenario que considera “poco probable”.

“El plantel de Barcelona no está diseñado para pelear la Libertadores. En Copa Sudamericana es más probable que compita, pero en Libertadores no tiene posibilidades. No nos engañemos”, afirmó en La Radio TV.

Barcelona SC durante su entrenamiento en La Bombonera.Cortesía

Tras dos derrotas en la fase de grupos, Barcelona es colista, por detrás del líder Boca Juniors, seguido por Cruzeiro y Universidad Católica de Chile, que debían enfrentarse este miércoles 15 de abril en la fecha dos.

El equipo torero se plantea ahora la obligación de ganar sus duelos ante el conjunto chileno para, al menos, asegurar el tercer lugar del grupo, que otorga acceso al repechaje de la Copa Sudamericana.

El próximo partido de Barcelona será el domingo 19 de abril, cuando enfrente a Macará desde las 18:10.