César Farías analiza la derrota de Barcelona SC ante Boca: "Supo aprovechar el momento"

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El estratega de Barcelona SC, César Farías, compareció tras la dura derrota 3-0 ante Boca Juniors en Buenos Aires. Con un análisis reflexivo, el técnico venezolano desglosó los factores que llevaron a la goleada y no escatimó en reconocimientos para el desempeño del conjunto Xeneize.

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Para Farías, la clave del encuentro no radicó solo en el juego, sino en la capacidad de respuesta del equipo local en momentos críticos del partido. "Era un partido estable para ser visitantes y no nos habían creado manos a mano".

El Ídolo del Astillero queda último en el Grupo D.efe

El entrenador destacó la jerarquía de Boca Juniors para golpear en los instantes precisos, algo que terminó desmoronando el planteamiento táctico de los ecuatorianos.

Al respecto, el DT fue tajante en su apreciación: “Boca supo aprovechar el momento”, señaló, subrayando que la efectividad del rival fue el factor diferenciador en una noche complicada para el Ídolo.

El desempeño de Barcelona SC bajo la lupa

A pesar del abultado marcador, el cuerpo técnico buscó rescatar ciertos tramos del compromiso donde el equipo intentó plasmar su idea. Sin embargo, Farías reconoció que los errores propios en zona defensiva y la presión ambiental jugaron en contra de sus dirigidos.

"En ese minuto 35 no dimos tino con la pelota, en la segunda jugada nos hacen el gol y empieza a ser otro partido. Fuimos llevándolo hasta que tuvimos que arriesgar más y nos terminan de liquidar”.

El entrenador enfatizó que, aunque el resultado es doloroso, sirve como una lección de cara a lo que resta del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC en Libertadores?

La derrota deja un sabor amargo en la delegación de Guayaquil, pero las palabras de su líder buscan calmar las aguas y enfocar la atención en el trabajo diario. Barcelona SC retomará la acción en Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. El partido se jugará el próximo miércoles 29 de abril.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores