WWE vuelve a Ecuador tras 10 años: fecha, lugar y luchadores

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

La World Wrestling Entertainment (WWE) anunció este martes 14 de abril del 2026 que volverá a Ecuador para presentar un show en vivo con algunas de sus superestrellas. Esto como parte de su gira por Sudamérica que será este año y que comprenderá de cuatro países.

La empresa internacional oficializó que esta gira será en septiembre y empezará por nuestro país. Esto significa el regreso de la WWE a Ecuador tras 10 años, ya que la última vez que estuvo aquí fue el 8 de octubre de 2016.

"WWE hoy anuncia el retorno a Sudamérica este septiembre cuando las superestrellas de Monday Night Raw vayan a Quito, Ecuador; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile", aparece en la web de la empresa estadounidense.

¿Cuándo y dónde se presentará la WWE en Ecuador?

Según informó la compañía en el mismo anuncio, los fans ecuatorianos podrán ver a sus luchadores favoritos el miércoles 9 de septiembre en el Coliseo Rumiñahui de Quito.

Es el mismo lugar donde se realizó el último show de WWE en nuestro país. Ahora volverá a llenarse de fanáticos de la lucha libre para este nuevo show que también se realizará:

10 de septiembre en Bogotá

11 de septiembre en Buenos Aires

12 de septiembre en Santiago de Chile

¿Qué luchadores de la WWE vendrán a Ecuador?

En el mismo comunicado, la WWE mencionó que esta gira incluirá a la campeona femenina Stephanie Vaquer, al campeón intercontinental Penta, a Seth 'Freakin' Rollins, los hermanos Usos, Becky Lynch, Gunther, Oba Femi y muchos más. El texto también aclara que puede existir variantes en el roster a presentarse en esos shows.

¿Cuánto costarán las entrada y cuándo salen a la venta?

Lo que no dice la nota es cuánto costarán las entradas y cuándo saldrán a la venta. Solo pusieron un link para que puedas ingresar y registrarte para recibir información referente a eso y tener acceso a la preventa oficial.