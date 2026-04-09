Chito Vera vs Jean Silva: así fue la pelea y el empate en Hype Brasil

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Marlon 'Chito' Vera empató en su combate con Jean Silva este miércoles 8 de abril en el evento Hype Brasil. El ecuatoriano participó en el combate estelar de la noche y empató contra su rival.

La lucha no fue estilo UFC sino que fue un desafío de grappling o también denominada como submission only (solo sumisión). Es por eso que pudo terminar en empate ya que la única manera de ganar era haciendo que su oponente se rinda al aplicarle una llave.

¿Cómo fue la pelea de Chito Vera contra Jean Silva?

Eso no sucedió ya que tras los 10 minutos que duró el enfrentamiento ninguno de los dos pudo hacer rendir a su rival. Así que el réferi dio como empate el resultado de esta pelea que fue de exhibición.

Ahora Vera descansará para esperar un próximo combate en la UFC. Hay que recordar que ha perdido sus últimas cuatro peleas, por lo que espera darle la vuelta pronto a esa mala racha que lo hizo bajar hasta el puesto 10 en el ranking de su categoría.

Los videos de la pelea entre Chito Vera y Jean Silva