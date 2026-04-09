Selección de Taekwondo de la Marina Mercante lista para el reto en Guayas 2026

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

La selección de Taekwondo de la Escuela de la Marina Mercante Nacional (ESMENA) se alista para un nuevo reto en el tatami, para representar a su institución y demostrar que la disciplina naval también se refleja en el deporte. Los cadetes han cambiado por momentos los libros de navegación por los protectores y el dobok (uniformes), enfocados en dejar en alto el nombre de la escuela en cada combate.

Este domingo 12 de abril, los deportistas estarán participando en el Cuarto Open Vacacional y Novatos Copa Mi Primer Dobok Guayas 2026, certamen organizado por la Asociación de Taekwondo del Guayas, que reunirá a jóvenes talentos y nuevas promesas de esta disciplina en la provincia.

La Marina Mercante y la disciplina del taekwondo estarán presentes.Cortesía

El equipo, conformado por jóvenes promesas del deporte de contacto, ha intensificado sus entrenamientos durante las últimas semanas bajo una estricta rutina que combina la exigencia física del entrenamiento militar, la responsabilidad académica y la técnica que demanda el Taekwondo. La velocidad, precisión y resistencia han sido pilares fundamentales en la preparación de los cadetes, quienes buscan destacarse en cada combate.

“Estamos listos para este desafío. Más que un torneo, es una prueba de nuestra perseverancia y del honor de representar a los marinos mercantes”, comentó Luciana Rodríguez, una de las seleccionadas, destacando el compromiso del grupo y la motivación que los impulsa a competir.

Toda la selección para el Open 2026

La ESMENA no solo apunta a la obtención de medallas, sino también a demostrar que la formación integral de sus estudiantes se fortalece a través del deporte. El equipo es dirigido por Ronald Gainza, entrenador con experiencia en varias selecciones de la Armada del Ecuador y participación en certámenes militares de nivel internacional, quien destacó que el respaldo institucional ha sido clave para el crecimiento deportivo de los cadetes.

Los deportistas que representarán a ESMENA en esta competencia son: Alex Prado, Camilo Moscoso, Luciana Rodríguez, Melani Goyes, Zulema Rosero, Robert Ortiz, Richard Simisterra, Emily Chávez y Peter Mosquera, quienes buscarán dejar su huella en el tatami y demostrar que la disciplina, el honor y el trabajo en equipo son sus mayores fortalezas.