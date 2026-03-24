¿Cuándo juega Barcelona SC vs. Boca Juniors? Hora y dónde ver la Copa Libertadores

El regreso de Darío Benedetto de Barcelona SC ante su exequipo marca uno de los momentos más esperados de la Libertadores

Barcelona SC se alista para un nuevo desafío internacional con el inicio de la Copa Libertadores 2026. El equipo guayaquileño debutará en la fase de grupos el martes 7 de abril, a las 19:00, cuando enfrente a Cruzeiro de Brasil en el estadio Monumental, en un duelo clave para marcar el rumbo en el Grupo D. Sin embargo, el foco de atención está puesto en el enfrentamiento ante Boca Juniors, uno de los clubes más históricos del continente.

Este duelo no solo representa un choque de alto nivel competitivo, sino también un atractivo especial por la conexión futbolística entre Ecuador y Argentina. El primer partido se disputará el 14 de abril en Buenos Aires, a las 19:00, mientras que la revancha se jugará el 5 de mayo, en el mismo horario, en Guayaquil. Ambos encuentros serán transmitidos por ESPN y la plataforma Disney+.

Barcelona SC iniciará la Copa Libertadores 2026 en condición de local. ALEX LIMA

Un partido con sabor especial

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El compromiso ante el conjunto xeneize tendrá un ingrediente adicional con la presencia de Darío Benedetto, actual delantero de Barcelona SC, quien atraviesa un buen momento goleador. El atacante argentino se medirá a su exequipo en una serie que promete emociones y un ambiente cargado de expectativa.

El conjunto amarillo llega a esta instancia tras superar con solvencia las fases previas del torneo. En su camino hacia la fase de grupos dejó fuera a Argentinos Juniors y Botafogo, mostrando carácter y eficacia en momentos determinantes.

Barcelona SC en el famoso "grupo de la muerte"

Ahora, instalado en el Grupo D, Barcelona SC enfrentará una zona exigente junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile. El equipo ecuatoriano buscará hacerse fuerte como local y sumar puntos clave como visitante para avanzar a los octavos de final.

La ilusión copera vuelve a encenderse en Guayaquil, donde la hinchada torera sueña con ver a su equipo protagonista en el torneo más importante de clubes en Sudamérica.

El grupo de Barcelona SC

Las fechas y horarios de los partidos de Barcelona SC

Martes 7 de abril, 19:00: Barcelona SC vs. Cruzeiro. Estadio Monumental, Guayaquil.

Martes 14 de abril, 19:00: Boca Juniors vs. Barcelona SC. Estadio La Bombonera, Buenos Aires.

Miércoles 29 de abril, 19:00: Barcelona SC vs. Universidad Católica. Estadio Monumental, Guayaquil.

Martes 5 de mayo, 19:00: Barcelona SC vs. Boca Juniors. Estadio Monumental, Guayaquil.

Jueves 21 de mayo, 19:30: Universidad Católica vs. Barcelona SC. Estadio Claro Arena, Santiago

Jueves 28 de mayo, 19:30: Cruzeiro vs. Barcelona SC. Estadio Mineirao, Belo Horizonte.

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