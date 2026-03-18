Messi se despide de Argentina jugando ante Guatemala antes del Mundial 2026

La selección gaucha definió la fecha del último partido en casa con Messi como protagonista. Hay detalles y novedades

La selección argentina ya tiene definida su última función en casa antes del Mundial 2026. El próximo 31 de marzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Guatemala en un amistoso que marcará la despedida oficial del público argentino en la antesala de la cita mundialista.

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El encuentro se confirmó tras la cancelación de la Finalissima frente a España, lo que obligó a la dirigencia a reorganizar la agenda en tiempo récord. La solución fue un partido en casa que, más allá de lo deportivo, se transformó en un evento cargado de simbolismo y emoción para los hinchas.

La sede elegida será La Bombonera, un escenario que mezcla logística y mística. Con el Monumental fuera de disponibilidad por conciertos, la AFA apostó por repetir la “cábala” previa a Qatar 2022, cuando el equipo también se despidió allí antes de consagrarse campeón del mundo.

Pero el foco de la noche estará en Lionel Messi. A sus 38 años, el capitán se prepara para disputar su sexto Mundial, un logro histórico que lo posiciona entre los más grandes de todos los tiempos. Este partido podría representar su última presentación con la camiseta albiceleste en suelo argentino, lo que añade un componente emocional que trasciende el resultado.

Las cifras de Messi reflejan una carrera única, marcada por récords, liderazgo y un impacto histórico en la selección argentina

Más allá de las estadísticas, el duelo ante Guatemala será un homenaje en vida. El jugador que levantó la Copa América en el Maracaná y el Mundial en Lusail tendrá su despedida frente a su gente, en una noche que promete ser inolvidable. La sensación de cierre de ciclo es inevitable, en una era que transformó la historia del fútbol argentino.

En lo futbolístico, Scaloni aprovechará el compromiso para ajustar detalles y definir la lista final de convocados. Aunque el rival no representa una exigencia máxima, el objetivo será consolidar el funcionamiento del equipo y fortalecer el vínculo con la afición antes del viaje a Norteamérica.

Cuando el árbitro marque el final en La Bombonera, no solo terminará un amistoso. Se cerrará un capítulo dorado para Argentina, que partirá al Mundial con la ilusión de defender el título y con la certeza de haber sido testigo de una generación histórica liderada por Messi.

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