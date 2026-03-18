Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Miller Bolaños, Emelec
Miller Bolaños se alista para comandar la ofensiva ante Independiente del Valle.ALEX LIMA

Emelec busca romper una maldición de ocho años ante Independiente en el Capwell

Desde 2018, los azules no logran vencer a los rayados en casa. ¿Podrá el equipo de Sánchez frenar al líder de la LigaPro?

Frenar al campeón será la misión que Emelec se ha trazado el jueves 19 de marzo (19:00), cuando enfrente a un Independiente del Valle que llega al George Capwell decidido a mantener su invicto y buena racha en Guayaquil.

Es que han pasado casi ocho años desde la última vez que el Bombillo venció al cuadro rayado en casa. Aquel triunfo ocurrió en la primera etapa de 2018, un 2-1 con goles de Ayrton Preciado y Marlon de Jesús.

(Le puede interesar: Francisco Egas en la FEF: Así queda el Consejo Directivo para el ciclo 2027-2031)

El Capwell, terreno favorable para IDV

Desde entonces, el equipo de Sangolquí ha hecho del Capwell una fortaleza: en nueve visitas registra cuatro victorias y cinco empates; un invicto que demuestra que el ‘latido’ de la Caldera no los intimida.

emelec independiente
Emelec cayó 0-1 contra Independiente del Valle el 24 de agosto de 2025.FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

El entrenador azul, Vicente Sánchez, tiene la tarea de dar el golpe ante el vigente campeón y líder de la LigaPro, torneo donde su equipo marcha último con apenas un punto.

La reciente victoria 2-1 frente a Orense, el pasado domingo, le permitió a Sánchez preparar con mayor confianza el partido que genera mayor expectativa en la quinta fecha del campeonato nacional.

Brasil - Bolivia (11207210)

Neymar no se rinde: su reacción tras no ser convocado por Brasil

Leer más

Novedades y bajas en Emelec

Para este compromiso, el técnico uruguayo podrá contar con el extremo Juan Pablo Ruiz y el lateral Jeampaul Herrera. El club no logró un acuerdo de rescisión con Ruiz, por lo que debió inscribirlo para evitar una posible demanda ante la FIFA. En tanto, Herrera (22 años) es el último refuerzo azul de la temporada.

RELACIONADAS

Las únicas bajas del Bombillo serán el delantero Jaime ‘La Yoya’ Ayoví y el defensor Luis Fernando León, quienes cumplirán el primero de sus dos partidos de suspensión tras ser expulsados en Machala.

Ausencias en Independiente del Valle

Por el lado de Independiente del Valle, no estarán el lateral Layan Loor ni el volante Jordy Alcívar, ambos suspendidos. Además, el portero Guido Villar y el extremo Jean Arroyo continúan en proceso de rehabilitación por lesiones de larga duración.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comisión de Salud aprueba informe para primer debate de Ley de Eutanasia

  2. Instituto en Quito suspende clases tras recibir amenaza de extorsión

  3. Ecuador avanza en reglas para atraer inversiones verdes con apoyo de la banca

  4. ¿Cadena perpetua en El Salvador? Conoce la reforma aprobada por Nayib Bukele

  5. Cooperativas de buses que han cambiado sus frecuencias por el toque de queda

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  4. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  5. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

Te recomendamos