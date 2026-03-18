Emelec busca romper una maldición de ocho años ante Independiente en el Capwell

Desde 2018, los azules no logran vencer a los rayados en casa. ¿Podrá el equipo de Sánchez frenar al líder de la LigaPro?

Miller Bolaños se alista para comandar la ofensiva ante Independiente del Valle.

Frenar al campeón será la misión que Emelec se ha trazado el jueves 19 de marzo (19:00), cuando enfrente a un Independiente del Valle que llega al George Capwell decidido a mantener su invicto y buena racha en Guayaquil.

Es que han pasado casi ocho años desde la última vez que el Bombillo venció al cuadro rayado en casa. Aquel triunfo ocurrió en la primera etapa de 2018, un 2-1 con goles de Ayrton Preciado y Marlon de Jesús.

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El Capwell, terreno favorable para IDV

Desde entonces, el equipo de Sangolquí ha hecho del Capwell una fortaleza: en nueve visitas registra cuatro victorias y cinco empates; un invicto que demuestra que el ‘latido’ de la Caldera no los intimida.

Emelec cayó 0-1 contra Independiente del Valle el 24 de agosto de 2025. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

El entrenador azul, Vicente Sánchez, tiene la tarea de dar el golpe ante el vigente campeón y líder de la LigaPro, torneo donde su equipo marcha último con apenas un punto.

La reciente victoria 2-1 frente a Orense, el pasado domingo, le permitió a Sánchez preparar con mayor confianza el partido que genera mayor expectativa en la quinta fecha del campeonato nacional.

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Novedades y bajas en Emelec

Para este compromiso, el técnico uruguayo podrá contar con el extremo Juan Pablo Ruiz y el lateral Jeampaul Herrera. El club no logró un acuerdo de rescisión con Ruiz, por lo que debió inscribirlo para evitar una posible demanda ante la FIFA. En tanto, Herrera (22 años) es el último refuerzo azul de la temporada.

Las únicas bajas del Bombillo serán el delantero Jaime ‘La Yoya’ Ayoví y el defensor Luis Fernando León, quienes cumplirán el primero de sus dos partidos de suspensión tras ser expulsados en Machala.

Ausencias en Independiente del Valle

Por el lado de Independiente del Valle, no estarán el lateral Layan Loor ni el volante Jordy Alcívar, ambos suspendidos. Además, el portero Guido Villar y el extremo Jean Arroyo continúan en proceso de rehabilitación por lesiones de larga duración.

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