Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Brasil - Bolivia (11207210)
Neymar  en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026.efe

Neymar no se rinde: su reacción tras no ser convocado por Brasil

Neymar expresó su molestia tras quedar fuera de la Selección de Brasil, pero mantiene firme su objetivo de volver

El silencio duró poco. Neymar entendió que era momento de hablar, de ponerle palabras a una ausencia que hizo ruido en todo Brasil. No fue convocado a la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo y la decisión de Carlo Ancelotti abrió el debate.

RELACIONADAS

El propio futbolista se encargó de encenderlo. Tras su participación en la Kings League, dejó una declaración que mezcla frustración con determinación: “No puedo quedarme callado. Estoy molesto, claro que sí, y también triste. Pero mi enfoque no cambia: sigo trabajando todos los días”.

Neymar Jr.
Neymar Jr. no aguantó y terminó sentado en la cancha llorando tras el 6-0 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.Cortesía

Neymar sigue soñando en un nuevo Mundial

Darío Benedetto y Joao Rojas jugadores de Barcelona SC.

Barcelona SC y su asignatura pendiente: ¿por qué el 'Ídolo' no marca más de un gol?

Leer más

No es una frase más. Es la radiografía de un jugador que sabe que está en un momento límite. A sus 30 y tantos, con lesiones recientes en la memoria, Neymar pelea contra el tiempo… y contra su propio cuerpo.

Ancelotti, por su parte, no improvisa. El técnico fue claro al explicar la ausencia: Neymar todavía no está en plenitud física. Reconoce su talento, ese que sigue brillando con el Santos FC, pero entiende que la selección exige otra intensidad, otra resistencia, otra versión.

RELACIONADAS

Sin embargo, no hay cierre definitivo. El entrenador italiano dejó una puerta entreabierta pensando en el Mundial 2026. La condición es clara: Neymar debe volver a su mejor nivel físico.

carlo ancelotti
Carlo Ancelotti es el director técnico de la selección de Brasilcortesia

Mientras tanto, el recuerdo más reciente con la camiseta amarilla sigue siendo doloroso. Octubre de 2023, partido ante la Selección de Uruguay, lesión y salida obligada. Desde entonces, una larga espera.

Hoy, Neymar entrena, juega y declara. No se esconde. Sabe que cada partido cuenta, que cada minuto suma. Y sobre todo, que cada convocatoria será una final.

Porque en su cabeza, el sueño no terminó. Apenas está en pausa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Wine & Beer Experience vuelve a Salinas con degustaciones, música y moda playera

  2. ANT habilita el 97 % de trámites en Ecuador: conoce cuáles son

  3. SRI: más de 600.000 notificaciones para corregir errores en declaración de impuestos

  4. Francisco Egas reelecto como presidente de la FEF hasta 2031: así se dieron los votos

  5. BTS en Netflix: cuándo y a qué hora se estrena el documental 'BTS: El Regreso'

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

  4. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  5. Si tienes RUC activo, debes pagar la Patente Municipal en Guayaquil en 2026

Te recomendamos