Neymar no se rinde: su reacción tras no ser convocado por Brasil

Neymar expresó su molestia tras quedar fuera de la Selección de Brasil, pero mantiene firme su objetivo de volver

Neymar en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El silencio duró poco. Neymar entendió que era momento de hablar, de ponerle palabras a una ausencia que hizo ruido en todo Brasil. No fue convocado a la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo y la decisión de Carlo Ancelotti abrió el debate.

El propio futbolista se encargó de encenderlo. Tras su participación en la Kings League, dejó una declaración que mezcla frustración con determinación: “No puedo quedarme callado. Estoy molesto, claro que sí, y también triste. Pero mi enfoque no cambia: sigo trabajando todos los días”.

Neymar Jr. no aguantó y terminó sentado en la cancha llorando tras el 6-0 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño. Cortesía

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No es una frase más. Es la radiografía de un jugador que sabe que está en un momento límite. A sus 30 y tantos, con lesiones recientes en la memoria, Neymar pelea contra el tiempo… y contra su propio cuerpo.

Ancelotti, por su parte, no improvisa. El técnico fue claro al explicar la ausencia: Neymar todavía no está en plenitud física. Reconoce su talento, ese que sigue brillando con el Santos FC, pero entiende que la selección exige otra intensidad, otra resistencia, otra versión.

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Sin embargo, no hay cierre definitivo. El entrenador italiano dejó una puerta entreabierta pensando en el Mundial 2026. La condición es clara: Neymar debe volver a su mejor nivel físico.

Carlo Ancelotti es el director técnico de la selección de Brasil cortesia

Mientras tanto, el recuerdo más reciente con la camiseta amarilla sigue siendo doloroso. Octubre de 2023, partido ante la Selección de Uruguay, lesión y salida obligada. Desde entonces, una larga espera.

Hoy, Neymar entrena, juega y declara. No se esconde. Sabe que cada partido cuenta, que cada minuto suma. Y sobre todo, que cada convocatoria será una final.

Porque en su cabeza, el sueño no terminó. Apenas está en pausa.

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