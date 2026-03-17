Barcelona SC y su asignatura pendiente: ¿por qué el 'Ídolo' no marca más de un gol?

Falta de definición en el Ídolo preocupa a exjugadores. Este miércoles vuelve a LigaPro urgidos de definición ante Libertad

Benedetto (c) suma dos goles en la LigaPro y ha sido determinante en las victorias sobre Técnico Universitario y Emelec, ambas por 1-0.

La falta de gol en Barcelona SC se ha convertido en una asignatura pendiente que el técnico César Farías debe corregir cuanto antes. El miércoles 18 de marzo, frente a Libertad, el Ídolo tendrá una oportunidad clave para redimirse y empezar a mejorar su producción ofensiva.

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Para los exjugadores toreros Geovanny “La Cuchara” Caicedo y Ricardo “Bocha” Armendáriz, el equipo muestra solidez defensiva, pero presenta serias falencias en la generación de juego y en la efectividad. Además, coinciden en que aún no hay futbolistas capaces de abastecer correctamente a los delanteros.

Las estadísticas reflejan esta realidad: en los ocho partidos disputados esta temporada entre LigaPro y Copa Libertadores, Barcelona no ha logrado marcar más de un gol por encuentro, un registro que genera preocupación en el entorno del club.

El técnico venezolano César Farías buscará en Loja su primera victoria en condición de visita.

@BarcelonaSC

Críticas al ataque y dudas sobre los jugadores ofensivos

Armendáriz calificó la situación como “grave” y cuestionó la falta de gol del equipo. Recordó que el propio Farías habló de la necesidad de alcanzar 70 goles para ser campeón, pero se preguntó dónde están esos tantos. También comparó con temporadas anteriores, cuando jugadores como Janner Corozo y Octavio Rivera aportaban cerca de 30 goles por año.

El exvolante destacó el buen trabajo defensivo, resaltando el nivel del arquero José Contreras, pero fue claro al afirmar que “solo con defensa no se puede ganar un campeonato”.

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Sobre los atacantes, fue crítico: "Joao Rojas, actualmente lesionado, no cumple funciones de armador; Tomás Martínez aparece como una posible solución; Jandry Gómez aún debe consolidarse; Héctor Villalba no llega en su mejor momento; y Darío Benedetto depende demasiado del abastecimiento dentro del área".

Por su parte, Caicedo enfatizó que el problema principal radica en la falta de generación desde el mediocampo y las bandas. Señaló que Benedetto debe retroceder demasiado para recibir el balón, lo que limita su efectividad como delantero de área.

También recordó que en el Clásico del Astillero ante Emelec (1-0), el gol llegó tras una jugada en la que el ‘9’ bajó a buscar el balón, mientras que en la victoria ante Botafogo (1-0) el tanto fue obra de un volante, Milton Céliz, tras lo cual el equipo dejó de atacar.

Pese a las críticas, Caicedo se mostró optimista de cara al duelo ante Libertad, que llega fortalecido tras ganar sus dos partidos como local en el estadio Reina del Cisne de Loja. Considera que Farías aún tiene tiempo para corregir errores, apoyado en la solidez de su arquero, y espera que el equipo logre mantener el arco en cero y mejorar su capacidad ofensiva.

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