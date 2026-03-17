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El trofeo de la Copa Libertadores que obtendrá el ganador.ARCHIVO

Sorteo Libertadores 2026: ¿puede haber duelo entre ecuatorianos en fase de grupos?

Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC conocerán sus rivales este 19 de marzo en Luque

Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC ya tienen día y hora para conocer cuáles serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Directivos de los tres equipos han viajado hasta Luque, Paraguay, para estar presentes en el sorteo, que se realizará el jueves 19 de marzo desde las 18:00.

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Los ecuatorianos sabrán cuáles serán sus tres rivales en esta instancia. El evento se podrá ver en vivo por ESPN, Disney+ (streaming) y en el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores.

Al sorteo asistirán 32 equipos, de los 47 que iniciaron el torneo. En el Bombo 1 están Liga de Quito e Independiente del Valle, mientras que Barcelona SC se ubica en el Bombo 4. Existe la posibilidad de que los amarillos tengan como rival a uno de los equipos ecuatorianos, ya sea los Rayados o los Albos, debido a que los canarios avanzaron desde fases previas. En el Bombo 1 se encuentran los equipos mejor rankeados.

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Barcelona SC viene de clasificar a fase de Grupos de Copa Libertadores.Cortesía BSC

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La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Los 32 equipos (28 clasificados directamente más los 4 provenientes de la Fase 3) se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno para disputar la fase de grupos.

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La composición de los grupos se establecerá el día del sorteo, de acuerdo con los campeones de la CONMEBOL Libertadores 2025, la CONMEBOL Sudamericana 2025 y el ranking de clubes CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025.

También será el sorteo de la Copa Sudamericana

Ese mismo día también se definirán los grupos de la Copa Sudamericana. Ecuador contará con Macará y Deportivo Cuenca como representantes. La gran final de este torneo se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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