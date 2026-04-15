Expogol: la colección con firmas de Messi, Maradona y Pelé se abre al público ecuatoriano
Una exposición de colección de fútbol reúne firmas de Messi, Maradona, Pelé y Ronaldo. La presentación fue en San Marino, en Guayaquil, con figuras del deporte.
Una colección de fútbol con más de 300 artículos firmados se presenta en Guayaquil. La muestra incluye piezas de Messi, Maradona, Pelé y Ronaldo. El evento de presentación se realizó en el centro comercial San Marino, en Guayaquil, con la participación de figuras del fútbol ecuatoriano.
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Durante la rueda de prensa, José Francisco Cevallos y Nicolás Asencio anunciaron la exposición de la colección del guayaquileño Juan Pablo Béjar. Por primera vez, el público podrá acceder a más de 300 artículos firmados, reunidos durante 20 años. La colección incluye piezas de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo.
La muestra contará con la presencia de Iván Hurtado, Agustín Delgado e Iván Kaviedes, quienes forman parte de la historia del fútbol ecuatoriano. Las entradas están disponibles en puntos autorizados, con 16 locales Pharmacy’s habilitados en Guayaquil, Samborondón, Daule y La Libertad.