Expogol: la colección con firmas de Messi, Maradona y Pelé se abre al público ecuatoriano

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Una colección de fútbol con más de 300 artículos firmados se presenta en Guayaquil. La muestra incluye piezas de Messi, Maradona, Pelé y Ronaldo. El evento de presentación se realizó en el centro comercial San Marino, en Guayaquil, con la participación de figuras del fútbol ecuatoriano.

Durante la rueda de prensa, José Francisco Cevallos y Nicolás Asencio anunciaron la exposición de la colección del guayaquileño Juan Pablo Béjar. Por primera vez, el público podrá acceder a más de 300 artículos firmados, reunidos durante 20 años. La colección incluye piezas de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo.

La muestra contará con la presencia de Iván Hurtado, Agustín Delgado e Iván Kaviedes, quienes forman parte de la historia del fútbol ecuatoriano. Las entradas están disponibles en puntos autorizados, con 16 locales Pharmacy’s habilitados en Guayaquil, Samborondón, Daule y La Libertad.