La polémica reacción de Héctor Villalba contra la periodista Joselyn Centeno (VIDEO)

El video del atacante de Barcelona SC se volvió viral generando debate sobre las entrevistas en el entretiempo

Lo que debía ser una jornada de fútbol entre Barcelona SC y Guayaquil City terminó bajo la lupa debido a la airada reacción del extremo Héctor Villalba hacia la prensa, un hecho que ha encendido el debate sobre la viabilidad de las entrevistas a pie de campo durante el descanso.

El incidente: Un momento de tensión en el Monumental

Mientras los equipos se retiraban a los vestuarios con el marcador en cero, la periodista Joselyn Centeno intentó obtener declaraciones del jugador de Barcelona. Sin embargo, la respuesta del futbolista fue tajante y desmedida: “No me rompan los huevos”, lanzó Villalba.

Este desplante no solo generó una ola de críticas hacia el comportamiento del jugador en redes sociales, sino que también puso en duda la seguridad y pertinencia de exponer a los comunicadores a la calentura del partido en pleno intermedio.

“No me rompas los huevos”.Totalmente repudiable el comportamiento de Héctor Villalba. Seguramente muchos dirán el pretexto mediocre de siempre”es la calentura del partido”



No, es no saber comportarse frente a una persona que hace su trabajo. Decepcionante pic.twitter.com/9czSGuCV9o — Gaby Jurado Calvo (@GabyJuradoCalvo) March 16, 2026 ID:

La postura de LigaPro: Innovación por encima de la crítica

Pese al revuelo causado, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, salió al paso para defender el actual formato de transmisión. Para el directivo, este tipo de interacciones forman parte de una estrategia para modernizar el producto televisivo en Ecuador.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro. CORTESIA

“Hay quienes dicen que se expone a los bordes (periodistas en el campo de juego). El borde puede decidir si hace o no hace la entrevista. En este caso, Joselyn hizo su trabajo normal. Iban 0-0. También depende del país en el que estamos: si estuviéramos en la Premier League, lo harían sin problemas, pero en Ecuador resulta más difícil de aceptar”, explicó Loor, comparando la cultura futbolística local con las ligas europeas.

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Para la dirigencia, el incidente con Villalba es un caso aislado que no debería opacar los beneficios de la innovación. Según Loor, la efectividad del sistema es notable si se analiza cuantitativamente:

Bajo índice de conflictos: “Van 30 partidos y es la primera vez que ocurre un problema así. Porcentualmente es bajísimo el 'problema' y, en cambio, es altísimo el acierto para el hincha. Hay que seguir mejorando, corrigiendo e innovando”, sentenció.

Prioridad en el contenido: El directivo enfatizó que el foco no es el riesgo, sino el valor agregado para la audiencia: "Al final no se está exponiendo a nadie, se está buscando hacer un contenido".

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