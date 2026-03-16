César Farías crítico con el arbitraje: "No entiendo que el VAR llame y no haya penal"

El entrenador de Barcelona fue muy duro con el juez Oswaldo Contreras a quien acusó que fue "con la idea de solo anularlo"

El empate 0-0 de Barcelona SC frente a Guayaquil City en condición de visitante ha levantado mucha polémica. Es que el cuadro amarillo reclama un penal por una mano de Joshué Quiñónez en el minuto 51 de partido. El árbitro central, Oswaldo Contreras, fue llamado al VAR para ver la jugada y mantuvo su postura inicial de que no era pena máxima.

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Esa decisión molestó mucho al entrenador de los Toreros, César Farías. El venezolano fue durísimo con el juez central y cuestionó que vaya a revisar la acción y no determine penal. Ya que él considera que si tus compañeros te llaman es porque vieron algo.

"Nos vamos disgustados, porque no puedo entender de que el VAR llama y no hay penal. La trayectoria del balón, era gol; debió ser penal. Lo vi en el VAR cuando lo llaman. Si lo llaman al árbitro, es para que vea que en el VAR sí creen que es gol. Lo dijo el VAR que está frío, con aire acondicionado y analiza la jugada. No puede ser así, que nos metan el dedo así. Estamos incómodos y molestos", dijo Farías.

"Van a decir que soy un malcriado y altanero. Pero como dijo el señor Deller, soy respetado en este país. La gente no es tonta, saben lo que está pasando. Si te llama el VAR es porque ven penal, pero el árbitro central va con la idea de solo anularlo", añadió.

Farías no justifica el empate por el penal

A pesar de esa queja, el técnico reconoció que su equipo debe mejorar. Que le faltan detalles por pulir y que no quiere justificar el empate por el árbitro, pero que debe señalar lo que pasó dentro de la cancha porque siente que perdieron dos puntos.

"Que nos faltó definir, sí; que debemos mejorar, sí. Pero estas cosas son las que nos desesperan más. Hacen un gran esfuerzo económico por el VAR y el central no va a ver lo que dicen sus compañeros. Ahora que nos falta gol, sí; no hay excusas”, aclaró.

La jugada polémica que Barcelona pide penal

Acá la jugada que, tras revisión de VAR, no derivó en tiro penal para @BarcelonaSC 🧐



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