Emelec vuelve a sonreír: golazo de Miller Bolaños y triunfo clave ante Orense SC

El Bombillo logró su primera victoria tras vencer 2-1 a Orense en el Capwell. Miller marcó un golazo que desató la fiesta

La tarde del domingo 15 de marzo en el Capwell tuvo de todo: tensión, errores, redención y un grito que llevaba semanas atorado en la garganta del hincha eléctrico. Emelec por fin celebró en la LigaPro 2026. El Bombillo derrotó 2-1 a Orense SC y dejó atrás el arranque oscuro que lo tenía condicionado por la sanción de tres puntos menos debido a deudas pendientes. Con este triunfo, los azules ya respiran suman 1 punto en la tabla y comienzan a ver la tabla con algo más de esperanza.

El regreso de Ángel Mena al Capwell era uno de los grandes atractivos de la tarde, pero la historia duró apenas seis minutos. El ahora jugador de Orense vio la tarjeta roja y se fue expulsado en medio de la sorpresa general. Muchos pensaron que ese golpe anímico inclinaría el partido rápidamente para los eléctricos, pero el fútbol suele escribir guiones distintos.

Emelec y Orense SC juegan por la fecha 4 de LigaPro en el Capwell. API

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Los machaleños no se desordenaron. Supieron resistir y también atacar. A los 34 minutos llegó el golpe inesperado: Quiñónez, como buen delantero de área, aprovechó un tiro de esquina y mandó el balón al fondo de las redes para el 0-1. En el Capwell el silencio fue inevitable. Minutos antes, el VAR ya le había anulado un tanto a Vásquez, pero Orense insistió hasta lograr la ventaja.

El partido parecía diseñado para que brillaran los defensores, pero antes del descanso apareció una jugada salvadora. A los 40 minutos, Ignacio Guerrico levantó un centro preciso y Romario Caicedo llegó para empujar el balón y firmar el 1-1 que devolvía la calma a la hinchada azul.

Golazo de Miller Bolaños

En el segundo tiempo todo fue ansiedad para Emelec. El equipo empujaba, pero le faltaba claridad. Entonces llegó el cambio que encendió el estadio: Miller Bolaños ingresó por Francisco Pizzini. El Capwell lo sintió como una señal.

MILLEEEEEEEEERRRRRRR!!!!! 🥵



Bolaños sacó un tremendo zapatazo para concretar la remontada 2-1 de @CSEmelec sobre el final del partido.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/fWcFZhWd0b — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 15, 2026

Y la historia encontró su momento mágico al minuto 83. Miller Bolaños tomó el balón fuera del área, levantó la cabeza y sacó un disparo potente, de esos que llevan rabia y esperanza. El balón se clavó en el arco rival. Golazo. Gol de ídolo. Gol de alivio.

El 2-1 desató la fiesta eléctrica. Emelec suma su primera victoria del año y empieza a levantar la cabeza. El jueves volverá a jugar en casa ante Independiente del Valle, mientras Orense SC se medirá con Mushuc Runa.

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