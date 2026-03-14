Simón Cañarte y su última frase en TV: “Barcelona SC, arriba toda la vida”

Durante el cierre del programa, su respuesta a un “¡Viva Barcelona!” se volvió viral: “¡Arriba toda la vida, carajo!”

El periodista deportivo Simón Cañarte estuvo al aire la noche del viernes 13 de marzo en el programa Amarillo es el color.

La noche del viernes 13 de marzo del 2026, fue el último programa de Simón Cañarte en Amarillo es el color, de Ruge TV del periodista deportivo que falleció en la madrugada del 14 de marzo. Su compañero de fórmula, Néstor Loor, fue con quien realizó la última emisión y lo que dijo quedó como testimonio de su amor por Barcelona SC.

Cañarte, hijo del recordado goleador de Barcelona SC, Simón Cañarte, comenzó haciendo bromas sobre el tema del viernes 13 y finalizó con una frase que se ha hecho viral. Cuando le dijeron “¡Viva Barcelona!”, Simón respondió: “¡Arriba toda la vida, carajo!”.

Todo quedó en vídeo del último programa

Solo se hablaba de su Barcelona SC

El programa empezó con la canción: "Vamos Ídolo, mi Barcelona, el más grande, gloria que emociona. Orgullo del pueblo, fuerza inmortal. Amarillo por siempre, mi color total".

La intervención de Cañarte al inicio fue: “Es viernes. No te cases ni te embarques, Néstor. Esta es la fecha efectiva. Nada que ver con martes ni esas cosas. No, no, no. Es viernes. No sé si alguno de ustedes vio las películas del famoso Jason. Ahí salía Viernes 13. Viernes, no era martes como muchos decían. Así que ya sabes: hoy día, hermanito querido, ni te cases, ni te embarques, ni salgas de tu casa”.

Se fue con lo último que hizo Barcelona SC

El periodista deportivo Simón Cañarte Rendón falleció la madrugada del 14 de marzo de 2026 tras sufrir un infarto. Cortesía

Luego habló sobre su equipo:

“Hubo asado en Barcelona. Se vive un ambiente familiar, un ambiente de paz, de calma, de tranquilidad. A los tiempos en el Ídolo del Astillero. Queremos homenajear a los mejores Rugevidentes, mi querido Néstor”.

Además, hizo referencia al entrenador César Farías:

“El que no sabe la historia de Barcelona, y Farías no lo sabe, es que Barcelona SC siempre ha jugado con un 10 de referencia. Tengo una foto del Barcelona de 1955, cuando se jugaban los campeonatos provinciales. El cuadro de Barcelona demanda tiempo y esfuerzo”.

Así fue el gran final

La parte más emotiva llegó al final. Cañarte dijo:

“Saludos para todos, bendiciones para todos”.

Y sobre el toque de queda agregó:

“Quédate en tu casa, cuidado te lo guardan”.

Néstor Loor le respondió: “¡Viva Barcelona!”, y entonces llegó la última frase de Cañarte:

“¡Arriba toda la vida, carajo! Feliz fin de semana”.

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