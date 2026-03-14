Muere el periodista deportivo Simón Cañarte, hijo del primer goleador de Barcelona SC

Hijo del goleador Simón Cañarte Arboleda, el comunicador dedicó su vida a la radio y TV, donde combinó el fútbol la música

El periodista deportivo Simón Cañarte Rendón falleció la madrugada del 14 de marzo de 2026 tras sufrir un infarto, aquí junto a su amigo Xavier Cuello.

El periodista deportivo ecuatoriano Simón Cañarte Rendón falleció la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026, a los 64 años, luego de sufrir un infarto que terminó con su vida. Su partida enluta al periodismo deportivo del país, especialmente a quienes compartieron con él años de micrófonos, fútbol y pasión por la radio y la televisión.

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Horas antes de su muerte había estado al aire en Ruge TV, medio al que regresó el 1 de febrero de este año. El retorno a la pantalla fue, según quienes lo conocían, un acto de amor por el periodismo, pero también una necesidad para seguir costeando su vida y los tratamientos médicos que enfrentaba desde hace varios meses.

Simón Cañarte en el 2025 tras un infarto dijo: “Necesito de su ayuda”. ARCHIVO

Una vida marcada por el fútbol y la herencia de Barcelona SC

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Cañarte llevaba el fútbol en la sangre. Era hijo de Simón Cañarte Arboleda, recordado por haber sido el primer goleador en la historia de los torneos nacionales del Ecuador en 1957 con Barcelona SC. Esa herencia futbolera marcó su camino en el periodismo.

Durante décadas trabajó en radio y televisión, siempre con un estilo particular: combinar el análisis futbolero con su otra gran pasión, la salsa. Ese sello lo acompañó en varios programas, donde mezclaba comentarios deportivos con música, creando un espacio diferente para la audiencia.

El director de Ruge TV, Héctor Rugel, recordó que el periodista volvió a la televisión porque era lo que más amaba. “Regresó porque el periodismo era su pasión, pero también porque necesitaba trabajar para seguir viviendo”, comentó.

Héctor Rugel, principal de Ruge TV. Archivo

A finales de 2025, Cañarte había pedido ayuda a sus seguidores para continuar con su tratamiento médico, en un gesto que generó solidaridad entre colegas y aficionados al fútbol.

Rugel también reveló que el último programa que condujo fue la noche del viernes 13 de marzo. “Estuvo hablando de su Barcelona SC, de lo que había dicho César Farías y de la previa del Ídolo ante Guayaquil City”, relató.

Velatorio y despedida del periodista deportivo ecuatoriano

El velatorio se realizará desde las 17:00 de este sábado 14 de marzo, en el Oratorio #1 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, frente al Cementerio General de Guayaquil, donde familiares, amigos y colegas le darán el último adiós.

Así se despide un periodista que vivió entre micrófonos, fútbol y salsa, fiel a su estilo y a su pasión hasta el final.

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