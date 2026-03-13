César Farías responde a las críticas en Barcelona SC y no quiere que le hagan goles

El entrenador pidió calma ante las críticas y aseguró que el Ídolo está construyendo un equipo fuerte

El entrenador de Barcelona, César Farías, esta semana ha puesto a soñar a la hinchada amarilla. Viene de eliminar a Botafogo y ahora se enfrentará a Guayaquil City el domingo 15 de marzo desde las 18:15. Una de las frases que ha tomado vuelo fue cuando dijo que su sueño real es: “Ser campeón de la Copa Libertadores”.

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Sobre el partido ante el equipo de Damián Díaz, en el estadio Chucho Benítez, comentó:

“Son peligrosos, juegan con el corazón en la mano. Tenemos que apelar a nuestra jerarquía y al ritmo futbolístico que mostramos en la Copa Libertadores. Hay que seguir pasando la página como venimos haciendo. Estamos en una etapa primaria, hay que seguir trabajando y creciendo, pero no podemos creer que somos malos. Entramos en la Copa, algo que no se esperaba. No sé qué chances tenemos, pero vamos a seguir peleando ahora”.

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No quiere que le hagan tantos goles

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El venezolano no dejó de lado y recordó cuando se lo criticaba por las contrataciones que hizo:

“A pesar de las críticas a las contrataciones, hoy tenemos un plantel robusto que permite echar mano y enfrentar las distintas competencias. El trabajo de la secretaría técnica fue brillante. Yo también he visto a Barcelona unos cuantos años y no sé cuántas veces han traído jugadores de Primera División, del fútbol argentino: Matías Lugo, Benedetto, Javier Báez, Villalba, Martínez, Lucas Sosa, Milton Céliz, sumados a todo lo que teníamos acá. Tenemos un equipo bravo, con jerarquía”.

También salió al frente de las opiniones que señalan que los amarillos son muy defensivos, por lo que se vio en Brasil. Farías dijo: “El que quiera que juguemos como el Manchester City en un mes, eso es difícil. Este equipo recibió 52 goles el torneo pasado, y no es por hablar de la defensa. Dejó escapar muchos puntos de local. Tampoco produjo muchos goles. No es por meterse con nadie, pero es el análisis que uno hace para mejorar lo que hay. Para los que hablan con el diario del lunes es muy fácil".

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Además hizo énfasis en la parte de la defensa del cuadro amarillo: "Yo no quiero que este equipo reciba 50 goles otra vez, porque así no vamos a ser campeones de nada. Todos los equipos campeones de Barcelona tenían una estructura defensiva muy fuerte. El ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos. Y así no estoy diciendo que este equipo sea defensivo”.

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