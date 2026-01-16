Joao Rojas en Barcelona SC: la historia detrás del 'nuevo 10' del Ídolo

De ser el '10' en Emelec, a ser el nuevo '10' del clásico rival, Barcelona SC

Joao Rojas paso de llevar el '11' en su dorsal, a ser el nuevo '10' de Barcelona SC.

Joao Rojas usará el dorsal # 10 con Barcelona SC en su camiseta de la temporada 2026 en LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. La noticia fue una sorpresa para los fanáticos canarios en la jornada del jueves 15 de enero, y que fue confirmada por David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del club, quien destacó la confianza en el jugador para asumir uno de los números más emblemáticos del 'Ídolo'.

Y es que el dorsal 10 ha sido usado históricamente por figuras como Damián Díaz (durante varios años hasta 2024), Felipe Caicedo en 2025 y otros no tan destacados como Mario Martínez o Álex Colón.

Rojas llegó a Barcelona SC en febrero de 2024 tras su paso por Monterrey de México y Emelec. A pesar de una grave lesión (fractura de peroné en mayo de 2024) que lo mantuvo fuera más de un año, regresó a las canchas en octubre de 2025 y se consolidó como pieza clave en el cierre de la campaña.

El jugador, formado en divisiones menores y con trayectoria en Aucas, Emelec y el exterior, se integró a la pretemporada 2026 tras resolver inquietudes iniciales. Álvarez indicó que Rojas también será uno de los capitanes, pendiente de confirmación final por el cuerpo técnico.

Los números de Joao Rojas como '10' de Emelec

Joao Rojas portó el dorsal 10 en Club Sport Emelec durante las temporadas 2020, 2021 y 2022, consolidándose como una de las figuras del equipo azul en la LigaPro Serie A de Ecuador.

En la temporada 2020, Rojas disputó alrededor de 26 partidos en todas las competiciones (incluyendo LigaPro y Copa Sudamericana), anotando 3 goles y registrando 3 asistencias. Su rendimiento fue constante como extremo izquierdo, aunque el equipo no logró títulos ese año.

Durante el 2021, el jugador tuvo uno de sus mejores años en Emelec con el número 10 en la espalda. Marcó 10 goles en la LigaPro (destacando actuaciones clave como dobletes decisivos), fue reconocido como el mejor jugador de octubre por la LigaPro y generó impacto ofensivo relevante en la segunda etapa del campeonato.

En la temporada 2022, Rojas continuó como titular habitual antes de su transferencia a Monterrey a mediados de año. Acumuló participaciones en LigaPro y copas internacionales, aunque sus números fueron menores comparados con 2021 debido al cambio de club en junio.

