Barcelona SC expande la Noche Amarilla 2026 y deja abierta la puerta a más sedes

La Noche Amarilla 2026 deja el Monumental y se convierte en una gira con sello nacional con varias sedes

Ya no es una fecha aislada ni un ritual exclusivo del Monumental. La Noche Amarilla 2026 mutó. Se volvió camino, agenda, territorio en expansión. Barcelona entendió que su fiesta más emblemática dejó de caber en un solo estadio y decidió llevarla donde esté su gente. Por ahora son tres paradas confirmadas, aunque el mapa todavía admite más color.

Guayaquil será el punto de partida, el 31 de enero, en el Monumental que vio nacer la tradición. Allí, el Ídolo promete una noche que va más allá del fútbol: espectáculo, luces y una narrativa pensada para conectar con nuevas audiencias sin perder el pulso popular. El Grupo Gale y Zion pondrán la música.

Tres Noches Amarillas ya tienen ciudad

El viaje luego se eleva. Quito recibirá la Noche Amarilla el 13 de febrero, bajo un lema que provoca y seduce: “la única noche en la que brilla el sol”. El anuncio llegó cargado de símbolos, memoria y expectativa. Aunque los precios aún no se revelan, el mensaje es claro: Barcelona busca recuperar terreno emocional en la capital y volver a sentirse local lejos del Puerto Principal.

La tercera estación será el 28 de marzo en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el estadio Etho Vega. Calor, cercanía y pueblo. Una Noche Amarilla pensada para estrechar lazos con nuevas plazas y reafirmar una idea que el club repite sin decirla: Barcelona no es un punto fijo en el mapa, es un sentimiento que se mueve, que viaja y que se reconoce en cada tribuna.

Los precios para la Noche Amarilla de Guayaquil

Barcelona SC la preventa de boletos para la Noche Amarilla 2026 se realizará durante tres días: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.

La pretemporada sigue en Quito

Valores de las entradas: General Norte: $12 hinchas / $6 socios. General Sur: $12 hinchas / $6 socios. Tribuna Marathon: $25 hinchas / $12 socios. Palco Bajo: $50 hinchas / $25 socios. Palcos 1-5 y 6: $50 hinchas / $25 socios. Palcos 2-3-4 y 7: $50 hinchas / $25 socios. Palco Pilsener: $150. Suite: $70.

