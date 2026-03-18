Impulso a la economía popular: $ 23 millones para cooperativas en Ecuador

El presidente Daniel Noboa oficializó en Cuenca la entrega de 23 millones de dólares destinados a fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito en todo el país. Durante el evento 'Créditos que Cambian Vidas', el primer mandatario subrayó que estos recursos, gestionados a través de la Conafips, pertenecen a la ciudadanía y tienen como fin primordial dinamizar el sector productivo nacional.

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Inclusión financiera y alternativas al crédito informal

Noboa destacó que el objetivo central de esta iniciativa es ofrecer seguridad económica y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante oportunidades reales de crecimiento. Al fortalecer la banca pública y las cooperativas, el Gobierno busca desplazar los sistemas de préstamos informales y usureros, sustituyéndolos por un respaldo financiero formal para quienes desean emprender y trabajar.

Impacto regional y testimonios de emprendimiento

Se proyecta que las cooperativas con sede en Tungurahua, Chimborazo, Los Ríos y Azuay otorguen cerca de 1.319 créditos directos a sus socios. María Belén Loor, presidenta del Directorio de Conafips, señaló que bajo la actual administración se han canalizado más de 671 millones de dólares en créditos, beneficiando especialmente a mujeres y agricultores. Un ejemplo es el de Inés Angulo, quien gracias a este apoyo consolidó su tercer gimnasio, generando empleo para 15 personas. El presidente concluyó reafirmando su compromiso de mantener instituciones públicas ágiles que faciliten la prosperidad del país.

Fomento al sector agropecuario y juvenil

Este apoyo a las cooperativas se complementa con otras líneas de financiamiento impulsadas por el Gobierno a través de BanEcuador, destacando el programa Crédito Joven Productivo. Esta iniciativa está diseñada específicamente para ciudadanos de entre 22 y 29 años, con título de tercer nivel que deseen emprender o potenciar su negocio. El objetivo institucional es facilitar el capital necesario para proyectos profesionales, reduciendo el desempleo en este segmento y elevando la competitividad de los emprendimientos locales.

Compromiso con la agilidad institucional

Finalmente, el presidente Noboa fue enfático al señalar que las instituciones públicas deben ser facilitadoras del progreso y no barreras burocráticas para los ciudadanos. Aseguró que su administración continuará creando las condiciones necesarias para que el país prospere, manteniendo un enfoque de servicio directo que permita a más ecuatorianos salir adelante mediante el trabajo formal y el apoyo estatal.

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