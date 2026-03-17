Becas para ecuatorianos en España 2026: cómo postular a la Beca Migrantes de la UTPL

Hay 150 cupos con financiamiento entre el 25 % y el 100 %. Los interesados deben postular en línea hasta el 31 de marzo

La postulación para la Beca Migrantes está abierta hasta el 31 de marzo del 2026.

Los ecuatorianos que residen en España podrán acceder a una beca para cursar estudios universitarios. La Embajada de Ecuador en ese país anunció la iniciativa tras firmar un convenio de colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

La Beca Migrantes cubrirá entre el 25 % y el 100 % del costo de la formación. El programa contempla modalidades a distancia y en línea, con un cupo total de 150 beneficiarios.

Los interesados deberán postular a través del portal. El proceso permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026 y corresponde al periodo académico abril–agosto de 2026.

LE INVITAMOS A LEER: Gustavo Larrea: “La judicialización de la política no le hacen bien al país”

Distribución de las becas y niveles de financiamiento

La Embajada de Ecuador en España detalló que el financiamiento se distribuirá en cuatro niveles. El programa contempla:

10 becas del 100 %,

20 del 75 %,

30 del 50 % y

90 del 25 %.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Guayaquil podría convertir su sol en energía con incentivos

Becas estatales 2026: cómo postular a oportunidades de estudio en el exterior Leer más

Requisitos para acceder a la beca

Las ayudas completas estarán dirigidas a postulantes que acrediten situaciones de vulnerabilidad económica y social en España. En cambio, los otros porcentajes priorizarán a grupos de atención prioritaria y a personas con dificultades económicas, como el desempleo o una alta carga de gastos de vivienda.

La convocatoria exige que los postulantes cumplan con estos criterios básicos para acceder al proceso. El registro en línea permitirá validar la información y continuar con la evaluación de cada caso.

Entre otros de los requisitos generales consta ser ciudadano ecuatoriano y residir en España. Los aspirantes deberán completar la solicitud de beca dentro de los plazos establecidos en el portal digital de la universidad.

Documentos necesarios para la postulación

Los postulantes deberán presentar, en formato digital, documentos como el formulario de solicitud firmado y un certificado de residencia en España, que puede ser el NIE, DNI o el empadronamiento. También deberán adjuntar, cuando corresponda, comprobantes de subsidios o pensiones que respalden su situación económica.

Por otro lado, los beneficiarios deberán mantener un rendimiento académico mínimo para conservar la beca a lo largo de sus estudios.

Objetivo del programa

La iniciativa, afirma la misión diplomática, apunta a facilitar el acceso a la educación superior para la comunidad migrante ecuatoriana. Con este programa, los estudiantes “podrán cursar carreras universitarias desde el exterior mediante modalidades académicas virtuales”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!