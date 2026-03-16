Cómo inscribirse en las becas "Because He Is Nice" del Gobierno: Plazo extendido

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ofrece 150.000 becas para aprender inglés

Hasta el 27 de marzo del 2026 se amplió el período de inscripciones al programa de becas de inglés "Because He Is Nice" que promueve el Gobierno central a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

La iniciativa ofrece 150.000 becas para ciudadanos que quieren aprender inglés en modalidad virtual. Para ello se ha destinado un monto aproximado de 3 millones de dólares, según el Gobierno central.

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Las inscripciones se extendieron hasta el 27 de marzo, con el objetivo de que más personas interesadas en aprender inglés en nivel A1 de forma telemática puedan registrarse en este programa.

Según el Ministerio de Educación, la iniciativa es desarrollada a través de un modelo de cofinanciamiento articulado entre el Gobierno e instituciones cooperantes.

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Because He Is Nice: ¿cómo puedo inscribirme?

Quienes estén interesados en acceder a una beca de inglés Because He Is Nice, pueden registrarse en el portal web: https://educontinua.minedec.gob.ec/auth/login

Las clases son totalmente en modalidad virtual, cuya duración fluctúa entre 90 y 100 horas, divididas en ocho semanas, lo que permite que los estudiantes puedan realizar sus actividades académicas o laborales con normalidad.

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Because He Is Nice: ¿cómo puedo acceder a la beca?

Estos son los requisitos mínimos que necesita un postulante para acceder a una beca de inglés Because He Is Nice:

Ser mayor de 18 años.

Contar con título de bachiller registrado en el Minedec.

No tener impedimentos para realizar trámites públicos.

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No haber incumplido previamente programas de becas.

No mantener deudas o incumplimientos en créditos educativos.

Disponer de un correo electrónico activo.

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