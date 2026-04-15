GUERRA ucrania - rusia
Alerta en el Kremlin: Putin advierte sobre el debilitamiento de la economía rusa
El costo de la ofensiva prolongada: La deuda externa alcanza su nivel más alto en 20 años mientras el PIB se contrajo un 1,8% en el primer bimestre de 2026
LO QUE DEBES SABER
- Fin del oasis: El gasto bélico impulsó el PIB inicialmente, pero generó una inflación que hoy asfixia a los sectores civiles.
- Deuda histórica: Rusia enfrenta su mayor compromiso financiero externo en dos décadas, limitando su margen de maniobra.
- Admisión de riesgo: Que Putin reconozca el freno sugiere que los datos internos son más graves de lo reportado.
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el miércoles 15 de abril de 2026, de una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento, frenado por la ofensiva de cuatro años en Ucrania y las sanciones occidentales.
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El enorme gasto del Kremlin en el esfuerzo bélico impulsó el crecimiento tras el inicio de la ofensiva a gran escala en 2022 y ayudó a Rusia a evitar el colapso económico.
Sin embargo, ese aumento del gasto elevó la inflación, afectó a sectores de la economía no vinculados al conflicto y llevó la deuda externa rusa a su nivel más alto en 20 años.
Descenso crítico
El año pasado el producto interior bruto de Rusia creció solo 1 %, y las autoridades ya preveían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año.
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El miércoles Putin declaró en una reunión gubernamental sobre asuntos económicos que la "trayectoria" del crecimiento estaba "actualmente por debajo de las expectativas".
Las estadísticas muestran que el crecimiento económico "ha disminuido durante dos meses consecutivos" y que el PIB se contrajo 1,8 % en el periodo enero-febrero, subrayó.
Añadió que espera "propuestas de medidas adicionales destinadas a reanudar el crecimiento de la economía interna".