FMI advierte que la crisis energética va más allá del petróleo: alimentos están también en riesgo

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La crisis energética global se profundiza, el conflicto en Medio Oriente está elevando el precio del petróleo y generando efectos en cadena en la economía mundial.



El impacto va más allá de los combustibles porque el encarecimiento de la energía y los fertilizantes está presionando también el precio de los alimentos.



El golpe es desigual, los países que dependen de importaciones de energía, como Ecuador, enfrentan mayor presión en precios y finanzas públicas.

El conflicto en Irán, que lleva ya seis semanas, genera efectos en varios países alrededor del mundo, pero su impacto es asimétrico. Así lo informó este 15 de abril de 2026 en una rueda de prensa la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Su exposición fue parte de las actividades que se realizan a propósito de las Reuniones de Primavera 2026, en Washington D.C., en EE.UU.

La directora gerente del FMI informó que la guerra en Irán -que se inició el 28 de febrero de 2026- está generando un dolor significativo tanto en los ciudadanos como en las economías, provocando un impacto global que ya se siente con fuerza.

Parte de las causas de esta situación son los daños en la infraestructura petrolera en Medio Oriente y las interrupciones en las cadenas de suministro por el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido el precio del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.

Este 15 de abril de 2026, por ejemplo, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, se ubica en $92,25 el barril, aunque semanas atrás superó incluso los $110, según datos de Investing.com.

Esta realidad obligó a este organismo multilateral a ajustar la previsión referencial de crecimiento global a la baja. Se pasó del 3.4 % registrado en 2025 a una proyección del 3.1 % para 2026. Sin embargo, si se considera un escenario adverso, si el conflicto persiste y los precios del petróleo se mantienen elevados, el crecimiento podría caer incluso hasta el 2%.

Un golpe desigual: El impacto asimétrico

Y aunque el efecto por el alza de los precios de la energía es global, Georgieva destaca que el impacto es altamente asimétrico. Así, si bien para los países que son exportadores netos de energía la situación resulta, en parte, favorable por los ingresos, para los importadores de energía la situación es distinta.

El FMI menciona que las cargas más pesadas, derivadas del conflicto en Irán, recaen sobre los países importadores de energía que tienen ahora una mayor presión sobre sus finanzas públicas debido al alza del precio de las materias primas (petroleo, crudo, gas, fertilizantes).

En el caso de Ecuador, el gobierno prevé un mayor ingreso por la venta de crudo que supera actualmente el monto fijado en el Presupuesto General del Estado (PGE), que fue $53,5 el barril. Pero a la vez existen limitaciones porque la producción petrolera está contraída y existe una alta dependencia de la importación de combustibles.

Antes de la salida de operación del principal complejo refinador, Refinería Esmeraldas, en marzo pasado la dependencia de importaciones para el diésel superaba el 80 %, y en gasolinas rondaba el 73 %, refirió Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Los principales efectos de la crisis energética

Así, en las naciones que dependen de la importación, el FMI advierte los siguiente efectos:

Deuda en niveles peligrosos porque a diferencia de crisis anteriores, el mundo enfrenta un efecto de "choque tras choque" (la pandemia, el enfrentamiento Ucrania-Rusia, la guerra arancelaria, y ahora el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán).

Este panorama amenaza a que la deuda pública global esté en camino a superar el 100% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2029, un nivel que no se ha visto desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

También la guerra causa preocupación por la ruptura de las cadenas de suministro. El FMI señaló que los petroleros son embarcaciones lentas (pueden tardar 40 días en llegar a destinos como Fiyi), por lo que las interrupciones actuales tardarán en desvanecerse incluso si el conflicto terminara pronto.

Otro tema que preocupa es la inflación y alimentos. Por esta razón, el organismo ha revisado en ciertos casos las expectativas de inflación a corto plazo.

La razón de esta medida es alza en los precios de los fertilizantes (que se han duplicado en lugares como África, pasaron de $400 a $800), lo que ejerce una presión directa sobre los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria.

La respuesta política: Resiliencia y reformas

Ante este panorama, la recomendación del FMI es mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. Georgieva insta a los gobiernos a evitar medidas no focalizadas, como recortes de impuestos generalizados o controles de precios mediante subsidios, que pueden afectar la estabilidad económica de las naciones.

En este sentido se plantea:

Fomentar la eficiencia energética: Incentivar el uso del transporte público, incluso haciéndolo gratuito, para disminuir la intensidad energética de la economía y promover el teletrabajo -como ocurrió durante la pandemia de Covid-19- para reducir la demanda de combustible. Reformas estructurales: Acelerar cambios que eleven la productividad, ya que una economía fuerte es el mejor "colchón" contra futuros choques. En este sentido plantea la entrega de fertilizantes a precios razonables para frenar en parte la presión sobre los costos de los alimentos, que se proyecta aumentarán globalmente, si el conflicto se prolonga.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, detalló los efectos del conflicto en la economía.Mayra Pacheco Pazmiño / Expreso

"Nos preocupan los riesgos de que la inflación se traslade a los precios de los alimentos si no se reinicia pronto la entrega de fertilizantes a un precio razonable; en ese caso, podríamos ver presión sobre los precios de los alimentos", refiere Georgieva.

Ante este escenario, el FMI estima una demanda de apoyo financiero de entre $20.00 y $50.000 millones, con un enfoque especial en ayudar a los países a reconstruir sus espacios de política económica.

Georgieva concluyó enfatizando que, aunque algunas economías emergentes como India y China muestran resiliencia, la cooperación internacional y el fin de las hostilidades son esenciales para proteger la estabilidad económica mundial.