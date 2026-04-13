Washington abre las Reuniones de Primavera 2026: ¿Ecuador participa en este encuentro?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las Reuniones de Primavera 2026 se realizan del 13 al 18 de abril y analizan crecimiento, deuda y estabilidad macroeconómica.

Ecuador espera la aprobación del Fondo Monetario Internacional para la quinta revisión que habilitaría $394 millones.

El programa con el FMI forma parte de una deuda multilateral que supera los $29.800 millones y es clave para la liquidez del país.

Washington D.C., el epicentro de la economía global, será desde este 13 hasta el 18 de abril de 2026 la sede de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 2026. En este encuentro está prevista la participación de ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales y delegaciones de varios países. Este evento se realiza en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios del petróleo y combustibles, y de presiones arancelarias.

En este encuentro, que se lleva a cabo en la capital de Estados Unidos, se analiza la situación de la economía global, las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza. Estas reuniones son el único encuentro de este tipo en el mundo para debatir y coordinar políticas económicas.

El eje central de las Reuniones de Primavera son las reuniones del Comité de Desarrollo conjunto del Grupo Banco Mundial y el FMI, así como del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, donde se analizan los avances en la labor de estas instituciones, y otros foros centrados en temas de deuda, recuperación económica y movilización del sector privado.

Un programa que sostiene las finanzas públicas

Para Ecuador esta cita es clave porque permite afianzar la relación con los organismos multilaterales. Actualmente, el país espera la aprobación del Directorio del FMI del acuerdo técnico de la quinta revisión del programa vigente, aprobado a finales de marzo de 2026. Este paso final abriría la puerta a un nuevo desembolso de alrededor de $394 millones.

En el informe del Directorio del FMI se prevé conocer detalles sobre las metas cumplidas por la nación ecuatoriana hasta finales de 2025 y aquellas que aún están pendientes.

El acuerdo de Ecuador con el FMI, vigente desde mayo de 2024 bajo un programa de Facilidades Extendidas (SAF, por sus siglas en inglés), es clave para la estabilidad fiscal. Este esquema no solo permite acceso a financiamiento en condiciones favorables, sino que también actúa como señal para otros multilaterales y mercados.

Más que desembolsos: acceso a mercados

Tras la quinta revisión, a finales de marzo de 2026, el FMI resaltó el retorno del país a los mercados internacionales. Ecuador regresó “con éxito” a los mercados internacionales de capital en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos por $4.000 millones (incluida una operación de recompra de deuda por $3.000 millones), señaló el organismo multilateral, destacando que esta operación ayudó a mejorar la liquidez y reducir riesgos.

En el frente fiscal, el organismo indicó que las autoridades han tomado medidas para corregir el desempeño observado a finales de 2025. “Han adoptado medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público”, detalló el Fondo en su comunicado.

Además, el FMI subrayó el cumplimiento de metas estructurales clave relacionados con el régimen fiscal del sector minero y el marco de prevención de lavado de activos.

En este sentido, una vez que el Directorio apruebe la quinta revisión resulta, quedarían pendientes cuatro evaluaciones adicionales y $1.265 millones por desembolsar hasta 2028.

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El Servicio Ampliado del Fondo (SAF) fue firmado entre Ecuador y el FMI en mayo 2024 e incrementado a $5.000 millones a cuatro años, en 2025.

De acuerdo con el último informe del Observatorio de la Política Fiscal (marzo 2026), la deuda de Ecuador con organismos multilaterales (FMI, BM, BID, CAF, FLAR) alcanzó hasta el 31 de enero de 2026 los $29.882 millones. Mientras tanto, la deuda interna fue de $36.215 millones.

La presencia de Ecuador en las Reuniones de Primavera de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador no ha confirmado hasta las 10:00 de este 13 de abril su participación en las Reuniones de Primavera 2026.

Diario EXPRESO consultó este lunes a la entidad si la ministra Sariha Moya acudirá a este encuentro y está a la espera de su respuesta.

En abril de 2025, Moya asistió por primera vez a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizadas en Washington D.C. Entonces, el encuentro fue aprovechado para estrechar lazos con representantes de los organismos multilaterales tras su designación como ministra de Economía y Finanzas desde el 16 de abril de 2025.