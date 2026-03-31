FMI alcanza acuerdo técnico con Ecuador y prevé desembolso de $394 millones

El Fondo resalta que la economía de Ecuador se recupera, suben reservas y el país retoma acceso a mercados internacionales

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Ecuador alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para completar la quinta revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), lo que abre la puerta a un desembolso de aproximadamente $394 millones, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo informó este 31 de marzo de 2026 que este avance es parte del programa de 48 meses vigente, que se alcanzó en mayo de 2024, y se concretó tras reuniones con las autoridades ecuatorianas en Quito entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2026, y en Washington, entre el 16 y el 27 de marzo,

“Nos complace anunciar que el personal técnico del FMI ha alcanzado un acuerdo a nivel técnico con las autoridades ecuatorianas sobre la quinta revisión del acuerdo EFF”, señaló la jefa de misión, Patrizia Tumbarello. Y agregó que este informe debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI. Está previsto que este procedimiento se realice en las próximas semanas.

Una vez que se cumpla con este proceso Ecuador tendría acceso inmediato a aproximadamente $394 millones.

La evaluación del FMI

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El FMI destacó que la economía ecuatoriana mantiene una recuperación. “El PIB real se recuperó con fuerza en 2025, impulsado por la recuperación de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones no petroleras”, indicó el organismo.

A esto se suma un entorno externo favorable en ciertos frentes. El organismo refiere que la cuenta corriente sigue registrando superávits significativos, lo que permite una mejora sostenida de los colchones de reservas internacionales hasta niveles históricos.

A febrero de 2026, las reservas internacionales ascendían a $11.503,92 millones, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

En el ámbito financiero, el organismo resaltó el retorno del país a los mercados internacionales. Ecuador regresó “con éxito” a los mercados internacionales de capital en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos por $4.000 millones (incluida una operación de recompra de deuda por $3.000 millones), señaló el FMI, destacando que esta operación ayudó a mejorar la liquidez y reducir riesgos.

Ecuador tomó medidas para reducir gastos tributarios

En el frente fiscal, el organismo indicó que las autoridades han tomado medidas para corregir el desempeño observado a finales de 2025. “Han adoptado medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público”, detalló el Fondo en su comunicado.

Además, el FMI subrayó el cumplimiento de metas estructurales clave relacionados con el régimen fiscal del sector minero y el marco de prevención de lavado de activos.

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El organismo también destacó el compromiso del país con las reformas. “Las autoridades continúan avanzando de manera significativa en la implementación de su plan de reformas económicas”, indicó, al tiempo que señaló que estas acciones buscan fortalecer la estabilidad macroeconómica y financiera, salvaguardar la dolarización y promover un crecimiento más inclusivo.

Ecuador alcanzó un acuerdo con el FMI en mayo de 2024

El acuerdo vigente entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional corresponde a un programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo por $5.000 millones, firmado en mayo de 2024 y con vigencia hasta 2028. Este esquema contempla revisiones periódicas sujetas al cumplimiento de metas fiscales, financieras y estructurales.

Desde la suscripción del acuerdo, Ecuador ha recibido $3.330 millones en cuatro desembolsos aprobados por el organismo:

Mayo de 2024: desembolso inicial tras la aprobación del programa (alrededor de $1.000 millones)

9 de diciembre de 2024: primer revisión aprobada, con desembolso de aproximadamente $500 millones

29 de octubre de 2025: tercera revisión aprobada, con cerca de $600 millones

18 de diciembre de 2025: cuarta revisión aprobada, con desembolso de alrededor de $630 millones

De aprobarse la quinta revisión, el país accedería a cerca de $394 millones adicionales, como parte del financiamiento previsto dentro del programa.

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