Ecuador recibió $2.030 millones de organismos multilaterales en diciembre de 2025

Ecuador obtuvo financiamiento de tres entidades para solventar problemas de liquidez y enfrentar compromisos en enero de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas recibió durante diciembre de 2025 un total de $2.030 millones de tres organismos multilaterales para enfrentar sus problemas de liquidez y los vencimientos de deuda externa previstos para enero de 2026.

Los desembolsos llegaron de manera escalonada durante el último mes del año. El más reciente fue el del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), que desembolsó $500 millones el 24 de diciembre como crédito de apoyo a la balanza de pagos, confirmó el Banco Central del Ecuador (BCE).

Días antes, el 18 de diciembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó $630 millones como parte del programa de crédito por $5.000 millones vigente hasta 2028. Este desembolso se concretó tras cumplir Ecuador con las metas establecidas en la cuarta revisión del acuerdo crediticio, convirtiéndose en el último desembolso programado para 2025.

El Banco Mundial anunció el 27 de noviembre la aprobación de $900 millones como respaldo a la sostenibilidad fiscal, el crecimiento, la generación de empleo y la protección de familias vulnerables, recursos que ingresaron efectivamente al país durante diciembre de 2025.

Ecuador: Déficit de generación se agrava en 2026 por centrales fallidas y más demanda Leer más

Según Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, estos recursos son fundamentales para que el gobierno enfrente enero de 2026, cuando debe pagar cerca de $1.300 millones en amortizaciones e intereses de deuda externa. "Entre ellos $400 millones de intereses de los bonos basura y $400 millones de amortización de los bonos basura", precisó el economista.

Ecuador enfrentará un panorama complejo en 2026

"Todo lo que ingresa a finanzas es para cubrir sus necesidades de liquidez y los vencimientos de deuda que hay en enero", explicó Carrera en entrevista con Diario EXPRESO. A pesar del ingreso de estos recursos, advirtió que todo el dinero está destinado para gastos del último mes y solventar los problemas de liquidez que enfrenta permanentemente el Ministerio de Finanzas debido a su elevado déficit fiscal.

El experto proyectó un panorama complejo para 2026: "El próximo año va a ser muy crítico. El déficit elevado, falta de liquidez, falta de flujos externos". Advirtió que el gobierno tendrá que continuar con ajustes fiscales y hacer una programación real de la deuda para los próximos años, debido a que los vencimientos de deuda son elevados.

RELACIONADAS Gobierno crea organismo para impulsar el desarrollo de energía nuclear en Ecuador

Solo con el último desembolso del FMI, Ecuador acumula $3.300 millones recibidos desde la firma del programa en mayo de 2024, consolidándose como el tercer país que más dinero le debe al organismo multilateral a nivel mundial.

La reserva de agua del embalse Mazar sigue en descenso por la falta de lluvias. El 26 de diciembre, la cota estaba a 2.143,08 msnm, 10,2 metros menos en menos de un mes, según Celec Sur.



Lee más 👉 https://t.co/sNiIzSjiNC pic.twitter.com/SrK9MEl1kO — Diario Expreso (@Expresoec) December 26, 2025

Carrera subrayó que la combinación de bajo crecimiento, elevado endeudamiento y alto servicio de la deuda "no es sana para la economía, es un camino para una futura crisis".

Para evitar este escenario, recomendó implementar reformas estructurales postergadas durante los últimos siete años de acuerdos con el FMI, incluyendo la reducción del tamaño del Estado, reformas al sistema de seguridad social y medidas para que la economía crezca a tasas elevadas y reduzca el endeudamiento público.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ