Gobierno crea organismo para impulsar el desarrollo de energía nuclear en Ecuador

La iniciativa del Gobierno del presidente Daniel Noboa de impulsar el desarrollo de energía nuclear en Ecuador, anunciada en plena crisis energética de 2024, avanza con un nuevo paso. El Ministerio de Ambiente y Energía informó este 27 de diciembre de 2025 la creación del Organismo de Implementación del Programa Nuclear (Nepiu).

El Nepiu, según la entidad, es el comité que dirigirá y coordinará el programa nuclear nacional en su “fase decisiva”. Sin embargo, la integración de este organismo aún está pendiente.

La cartera de Estado indicó que su conformación está prevista para el primer trimestre de 2026. Y precisó que esta instancia es un requisito establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, suscribió en mayo de 2025 un memorando de entendimiento con el OIEA para obtener apoyo de esta organización en la identificación de emplazamientos para el futuro complejo nuclear. Es decir, establecer dónde se puede construir una planta de generación de energía de estas características.

Además, se definieron objetivos como brindar cooperación estratégica para Ecuador, en áreas clave como generación de energía, formación técnica, fortalecimiento de infraestructuras y el uso seguro de fuentes radioactivas.

La conformación del Nepiu es clave

Una vez que se encuentre conformado, el Nepiu será el espacio de articulación interinstitucional donde participarán todas las entidades del Estado involucradas en un programa nuclear. Además, esta instancia tendrá a su cargo la conducción técnica del proceso hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano, RNE1, en un horizonte aproximado de 10 años, mencionó el Ministerio de Ambiente y Energía. “Su creación constituye un hito obligatorio dentro del Milestone Approach del OIEA y consolida la gobernanza del sector nuclear ecuatoriano bajo estándares internacionales”.

Este avance se sustenta también en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para el Desarrollo de las Aplicaciones de la Energía Atómica en el Ecuador, ya emitida como política pública nacional, refirió la entidad.

“Este instrumento establece los lineamientos que garantizan que todas las actividades nucleares presentes y futuras se desarrollen con prioridad absoluta en la seguridad, la protección de las personas, el ambiente y las infraestructuras, fortaleciendo la confianza ciudadana y la credibilidad del país ante la comunidad internacional”.

Ecuador mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA

En paralelo, señaló el Ministerio de Ambiente y Energía, Ecuador mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que brinda asistencia especializada, capacitación y acompañamiento permanente, y “ha despertado el interés de países y empresas líderes del sector nuclear que reconocen los avances normativos e institucionales alcanzados”.

Esta cooperación es clave para asegurar que cada etapa del programa que se busca desarrollar en el país cumpla con los “más altos estándares de seguridad y no proliferación”.

La implementación del programa nuclear permitirá evaluar, a mediano y largo plazo, la incorporación de tecnologías nucleares para la generación eléctrica limpia y estable, incluyendo reactores modulares, como un complemento estratégico a la matriz energética nacional.

Con estos avances, según el Ministerio de Ambiente y Energía, el país consolida una gestión técnica y responsable que sienta las bases para un desarrollo nuclear seguro, productivo y orientado al beneficio del sector energético y de la población.

