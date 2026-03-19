Caos energético mundial: Irán golpea la mayor planta de gas licuado en Catar

Israel e Irán golpean el corazón energético del Golfo; EE. UU. advierte con borrar del mapa el mayor yacimiento del mundo

Las represalias iraníes causaron "daños considerables" en la mayor instalación de gas natural licuado del mundo, en Catar, lo que suscitó el temor a una crisis energética global y una seria advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a la república islámica.

El conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

La escalada se está traduciendo en una disparada de los precios del petróleo. El barril de Brent del mar del Norte subía casi un 10% a las 09H35 GMT y cotizaba en 118,03 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI) se anotaba un 2,59%, a 98,81 USD.

El giro en estas últimas horas viene del ataque israelí el miércoles 18 de marzo de 2026, al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

La Administración Trump pedirá 200.000 millones de dólares más al Congreso para la guerra en Irán.https://t.co/SM3t1TyRSb — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 19, 2026

Represalias sobre puertos vitales

En represalia, Irán atacó el miércoles Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo el jueves.

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La empresa energética estatal de Catar, QatarEnergy, reportó "daños considerables" la madrugada del jueves, pero los incendios provocados por el ataque fueron contenidos, según el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas.

Catar es el segundo exportador mundial de GNL y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que los ataques en la región "cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales".

Las represalias iraníes no se han limitado a Catar.

Un dron se estrelló contra la refinería saudita de Samref, situada en Yanbu, a orillas del mar Rojo y con una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios, según el ministerio de Defensa.

Es una infraestructura de especial relevancia, al ser una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado en este momento por Irán. En Yanbu desemboca el crudo traído desde el Golfo, en el este de Arabia Saudita, a lo largo del conducto Petroline, de más de 1.000 km.

Más al norte, en Kuwait, las dos refinerías de la empresa estatal petrolera, las de Mina Abdullah y la de Mina Al Ahmadi, se vieron impactadas también este jueves por sendos ataques de drones, que causaron incendios.

Ambas tienen una capacidad combinada de 800.000 barriles diarios, y según la Kuwait National Petroleum Company ambos fuegos fueron controlados, sin causar víctimas.

Amenazas de Trump

En su plataforma Truth Social, Donald Trump confirmó que Israel atacó la víspera la parte iraní del yacimiento offshore de South Pars, y pareció tomar sus distancias con la operación, diciendo que Washington "no sabía nada" de la misma.

"ISRAEL NO LLEVARÁ A CABO MÁS ATAQUES relacionados con este yacimiento de South Pars, de enorme importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso, Catar", escribió Trump.

Si Irán atacara, entonces Estados Unidos, "con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars", escribió el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social.

Arabia Saudita aseguró por su lado que "se reserva el derecho" de responder militarmente a Irán, que ataca regularmente su territorio con drones y misiles.

Corredor seguro

El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas mundiales, se mantiene en el centro de la atención.

Según varios medios iraníes, los diputados están proponiendo instaurar el pago de unos derechos para los buques en el estrecho de Ormuz.

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"Estamos trabajando en el Parlamento en un plan por el que los países deberán pagar derechos e impuestos a la república islámica si se quiere utilizar el estrecho de Ormuz como vía segura" de transporte de hidrocarburos y mercancías, indicó la diputada por Teherán, Somayeh Rafiei, citada por la agencia Isna.

La Organización Marítima Internacional (OMI) se reúne de urgencia este jueves en Londres para exigir la puesta en marcha de un corredor marítimo seguro para evacuar los barcos bloqueados en el Golfo.

El organismo de la ONU a cargo de la seguridad en el mar calcula que 20.000 marinos aguardan actualmente a bordo de 3.200 barcos cerca del estrecho de Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este jueves una "imprudente escalada".

"Varios (...) países del Golfo se han visto golpeados por primera vez en sus capacidades de producción, de la misma forma que Irán fue golpeado", destacó Macron, que pide por ello conversaciones "directas" entre estadounidenses e iraníes sobre esta cuestión.

En casi tres semanas, la guerra ha dejado más de 2.200 muertos, según las autoridades, principalmente en Irán y Líbano, el segundo frente de guerra, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

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