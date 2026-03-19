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Mundo, Rusia, Ucrania, Conflicto bélico
Un militar ucraniano de un equipo de fusileros móvil encargado de proteger al personal militar y a los civiles de los drones rusos cerca de Druzhkivka en el Óblast de Donetsk.AFP

El Kremlin declara en "pausa" negociaciones con Ucrania, pero mantiene nexo con EEUU

Rusia confirma la suspensión de la mesa trilateral, aunque mantendrá el intercambio de prisioneros y cuerpos de caídos

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos están "en pausa", declaró hoy, 19 de marzo de 2026, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según el cual el diálogo entre Moscú y Washington continúa.

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"El grupo trilateral está en pausa", afirmó el representante de la Presidencia rusa al periódico Izvestia.

No obstante, señaló que el enviado económico del Kremlin, Kiril Dmitriev continúa trabajando con sus homólogos de Estados Unidos.

Además, señaló que pese al cese de las negociaciones entre Moscú y Kiev, las partes continuarán el intercambio de prisioneros de guerra y de cuerpos de soldados caídos en combate.

"El trabajo en esta dirección continuará de modo obligatorio", señaló.

Pausa diplomática sin fecha

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Este miércoles el viceministro de Exteriores ruso declaró a Izvestia que de momento no hay una fecha concreta para la próxima reunión a tres bandas.

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Las negociaciones de paz se vieron frenadas por el comienzo de la guerra en Irán que comenzó el 28 de febrero pasado, algo que reconoció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La última ronda tuvo lugar en Ginebra el 17 y 18 de febrero sin avances sustanciales.

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