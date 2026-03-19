Militares destruyen la guarida de 'Los Lobos' en operativo en Pascuales

El Bloque de Seguridad intensificó sus operaciones en el norte de Guayaquil. La tarde de este miércoles 19 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas ejecutaron una intervención en la parroquia Pascuales, donde desmantelaron puntos estratégicos vinculados a la organización delictiva Los Lobos.

Esta incursión forma parte de una estrategia nacional que, desde el pasado 15 de marzo, ha concentrado esfuerzos en Guayas, Santo Domingo, El Oro y Los Ríos. El objetivo de las autoridades es debilitar las capacidades logísticas y el control territorial de los grupos que operan en estas provincias, donde además rige un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00, vigente hasta finales de mes.

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Control de territorios

Pese a que no se ha precisado el número total de estructuras destruidas en Pascuales, el mando militar ratificó que las operaciones serán permanentes. La intención es recuperar zonas afectadas por los índices de violencia y desarticular las bases de operaciones de los grupos armados que inciden en la seguridad ciudadana.

#Urgente 🚨🚨



“Los lobos” se quedaron sin guarida donde aullar. 💪🏻



Durante esta tarde, el #BloqueDeSeguridad, través de las Fuerzas Armadas, destruyeron nuevos objetivos militares en Pascuales. pic.twitter.com/h5dZB1ftOO — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 19, 2026

Antecedentes en Los Ríos

Estas acciones guardan relación con operativos previos, como el registrado el pasado 6 de marzo en el sector Camal Viejo, en Quevedo. En dicha localidad, las fuerzas del orden intervinieron un inmueble que funcionaba como centro de monitoreo y coordinación de actividades ilícitas.

Según los informes de inteligencia, aquel sitio estaba equipado con tecnología de videovigilancia para gestionar delitos como extorsiones y secuestros. Tras el decomiso de armamento, municiones y uniformes militares, la propiedad fue destruida para evitar que sea retomada por estructuras criminales.

Vigilancia permanente

Las autoridades ratificaron que estas intervenciones no son hechos aislados, sino parte de un despliegue sostenido en zonas críticas. El Bloque de Seguridad mantendrá la presencia militar en Pascuales y otros puntos de Guayas para evitar que estas organizaciones retomen sus bases de operaciones. Se espera que en las próximas horas se emita un balance oficial detallado sobre el material decomisado y las posibles detenciones efectuadas durante esta jornada.

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