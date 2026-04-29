Bernabé asume Salud entre cuestionamientos y promete abastecer de medicamentos a hospitales

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Jaime Bernabé asumió el Ministerio de Salud en medio de cuestionamientos y con el reto de enfrentar la escasez de medicamentos en hospitales públicos, donde algunos reportan menos del 20 % de abastecimiento.

En sus primeras declaraciones, difundidas la noche del martes 28 de abril del 2026, Bernabé dejó claro que es consciente del complejo escenario que enfrenta el sistema de salud pública. “Agradezco la oportunidad de servir a mi país en un momento que exige compromiso y resultados. Asumo esta función con un firme sentido de deber hacia todos, consciente de los desafíos", dijo.

El ministro Bernabé afirmó que su administración se enfocará en garantizar una atención digna, oportuna y de calidad en toda la red pública de salud. Para ello, planteó líneas de acción prioritarias.

Primero: “abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales, asegurando que lleguen de manera oportuna a cada establecimiento de salud”.

También se comprometió a optimizar la capacidad operativa de hospitales y centros de salud, mejorando tiempos de atención y la calidad del servicio, a través de una mejor gestión de recursos, procesos más ágiles y el uso eficiente de la infraestructura, dijo.

Sobre el talento humano

Bernabé habló del uso eficiente de la infraestructura disponible, de priorizar el nivel de atención primaria como eje del sistema, "cerrando brechas en talento humano, equipamiento e infraestructura para ampliar su capacidad resolutiva, garantizar atención oportuna y reordenar la demanda hacia un modelo más eficiente".

No se conoce si en esta nueva administración, al igual que en la de María José Pinto, vicepresidenta de la República, también se despedirá a funcionarios del Ministerio de Salud.

Médicos agrupados en Reacciona Ecuador y en gremios como la Federación Médica Ecuatoriana han señalado que en los hospitales hay 50 % de abastecimiento de medicamentos e insumos, en promedio. Pero hay hospitales con 19 % inclusive.

Otra vez se habló de corrupción

El nuevo ministro, como otros funcionarios de esta cartera, aseguró que impulsará la lucha frontal e implacable contra la corrupción, con transparencia, control y firmeza en cada acción. "Convoco al personal de salud, instituciones, sector privado y ciudadanía a sumar esfuerzos para seguir construyendo un sistema más sólido, eficiente y humano en beneficio dle nuevo Ecuador".