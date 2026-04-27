Ecuador suma fármacos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; evaluaron eficacia y costo

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se actualiza en Ecuador en 2026, luego de tres años y cinco meses.

Trae nuevos tratamientos para tratar esquizofrenia, males renales, cáncer, entre otros. Ahora hay 514 principios activos.

Conamei evaluó 460 solicitudes; solo 32 avanzaron tras filtros de eficacia, seguridad y costo; expertos analizan.

Fórmulas para tratar la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y ciertos tipos de cáncer se incorporaron al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). La duodécima revisión ya fue entregada. La actualización anterior estaba vigente desde noviembre de 2022.

Enrique Terán, presidente de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), presentó el documento a Irina Almeida, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Salud, el pasado jueves.

En entrevista con EXPRESO, Terán -docente universitario e investigador en biomedicina- explicó que durante el proceso recibieron 460 solicitudes de inclusión de fármacos, pero ninguna de exclusión.

“Es un mal termómetro: si un producto ya no se utiliza o ha sido descontinuado, debería informarse. La falta de solicitudes de exclusión revela poca revisión crítica del sistema”, señaló.

El proceso para incluir un medicamento en Cuadro Básico

Tras un primer filtro para verificar requisitos básicos, la mayoría de las postulaciones fue descartada por información incompleta. La comisión solicitó a los proponentes que subsanaran los datos y reenviaran sus expedientes. Finalmente, 135 solicitudes pasaron a la fase de evaluación.

El análisis de la Conamei se centró en tres criterios:

Eficacia.

Seguridad.

Impacto económico en el sistema de salud.

A partir de estos parámetros se aplica una ponderación técnica sobre un máximo de 12 puntos. Solo los medicamentos que alcanzan al menos siete avanzaron a la siguiente etapa del proceso.

La medicina para enfermedades no prevalentes no debería estar en el cuadro. Pero deban ser tratadas, hay un proceso para autorizar la compra, es tortuoso. Enrique Terán, presidente Conamei

El costo no es un determinante

El médico Enrique Terán subrayó que el costo es un criterio relevante, pero no determinante, ya que forma parte de la ponderación técnica dentro de la escala de evaluación.

De las 135 solicitudes que superaron el primer filtro, 42 avanzaron a la siguiente fase. Varias solicitudes fueron descartadas porque el uso propuesto del medicamento no está aprobado en Ecuador, carecían de registro sanitario, no se comercializan en el país o no cuentan con evidencia clínica suficiente ni información de costo-beneficio.

“Es la fase más exigente del proceso”, señaló Terán. Tras ese análisis, la lista se redujo a 32 opciones que continuaron en evaluación.

La actualización de fármacos era necesaria: Sociedad de Reumatología

Ivonne Quezada, expresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, participó en las mesas técnicas para la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

La médica destaca que los avances en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes han sido significativos en los últimos años, mientras Ecuador se rezagaba en el acceso a terapias más modernas.

“La provisión de estos fármacos debe ser una prioridad del sistema público. Había medicamentos necesarios que no estaban disponibles”, explica. Según la especialista, en esta nueva revisión se logró incorporar evidencia científica sobre eficacia y seguridad para patologías como la artritis reumatoide, artritis psoriásica y soriasis y espondiloartritis axial.

Quezada valora que se haya convocado a especialistas en reumatología para este proceso. Considera importante que se escuche a quienes tratan estas enfermedades.

En esa línea, Quezada añade que, aunque Ecuador ya contaba con algunos medicamentos biológicos, la oferta era limitada y no respondía a la diversidad de los pacientes.

“No todos reaccionan igual a un mismo tratamiento. Se necesitan distintas alternativas terapéuticas, incluidas opciones de última generación, que ofrecen mayor eficacia clínica y mejores perfiles de seguridad”.

El cuadro cubre el perfil epidemiológico

Elsye Durán, exdirectora nacional de Medicamentos, explica que en salud las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos de los Estados son finitos.

De ahí que el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos funcione como una lista de fármacos esenciales, diseñada en función del perfil epidemiológico del país y orientada a cubrir cerca del 80 % de las enfermedades más frecuentes.

Su importancia -subraya Elsye Durán- no radica solo en garantizar tratamientos seguros y eficaces, sino en permitir la planificación del financiamiento y asegurar la disponibilidad de medicamentos en el sistema público.

Durán aclara que el perfil epidemiológico no se limita a las enfermedades infecciosas. Incluye también las patologías crónicas no transmisibles -como hipertensión, diabetes e incluso cáncer-.

Pero precisa que no todos los tratamientos pueden estar incorporados en el cuadro básico. Para patologías poco frecuentes o raras existen otros mecanismos.

La normativa establece que el Ministerio de Salud aplique un procedimiento para garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, basándose en evidencia.