Ministro de Salud Jaime Bernabé evita aclarar polémicas en su primera rendición de cuentas

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé presentó su plan como ministro de Salud en Ecuador.

Anunció medidas sobre medicinas, hospitales y atención primaria.

No respondió a polémicas sobre su pasado ni denuncias en su contra.

El ministro de Salud de Ecuador, Jaime Bernabé, presentó la mañana de este 28 de abril su primer pronunciamiento público durante la rendición de cuentas 2025 del Ministerio de Salud, donde delineó sus ejes de gestión, pero evitó referirse a cuestionamientos recientes sobre su trayectoria. El acto se desarrolló con la presencia de autoridades del Ejecutivo y representantes del sector sanitario.

En el inicio de su intervención, el funcionario marcó el tono de su discurso con un mensaje institucional. “Asumo este firme sentido de deber hacia todos los ecuatorianos”, afirmó, al tiempo que agradeció la confianza para ocupar el cargo en un momento crítico para el sistema de salud.

Durante su exposición, Bernabé enfatizó que su administración estará orientada a resultados. “Mi compromiso es claro, avanzar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para garantizar una atención digna”, expresó ante los asistentes en la jornada oficial.

Ministro de Salud plantea ejes de gestión sin responder cuestionamientos

Pese a detallar sus prioridades, el ministro no abordó temas sensibles que han marcado su llegada al cargo. Entre ellos, no explicó el impedimento legal que lo apartó del Ministerio de Trabajo en menos de cinco horas tras su designación previa.

Tampoco hizo mención a su situación respecto a los prestadores de servicios del IESS ni a la denuncia en su contra por presunta mala praxis médica. Estos temas quedaron fuera de su intervención, pese a su relevancia en el debate público actual.

En su discurso, Bernabé insistió en la necesidad de fortalecer el sistema sanitario. “Consciente de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud y con la determinación de consolidar los avances alcanzados”, señaló al referirse al contexto nacional.

Abastecimiento de medicinas y atención primaria, prioridades del Ministerio

Uno de los principales anuncios fue garantizar el suministro continuo de medicamentos en la red pública. “Primero, garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales”, sostuvo como parte de sus líneas de acción.

El ministro explicó que se buscará optimizar la operatividad de hospitales y centros de salud mediante una mejor gestión de recursos y procesos. “Optimizar la capacidad operativa de los hospitales y centros de salud, mejorando los tiempos de atención”, indicó.

También planteó reforzar el primer nivel de atención como base del sistema. “Priorizar el nivel de atención primaria como eje del sistema”, agregó, al referirse a la reorganización del modelo sanitario.

Lucha contra la corrupción y llamado a articulación institucional

En su intervención, Bernabé incluyó un eje enfocado en combatir la corrupción dentro del sistema sanitario. “Impulsar una lucha frontal e implacable contra la corrupción con transparencia, control y firmeza”, declaró durante el evento.

El funcionario hizo un llamado a distintos sectores para sumar esfuerzos en la transformación del sistema. “Convoco al personal de salud, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos”, manifestó.

Finalmente, reiteró su compromiso con una gestión articulada que permita avanzar en resultados concretos. “Asumo este desafío con responsabilidad, con vocación de servicio y la convicción de que trabajando de manera articulada podemos seguir avanzando”, concluyó.