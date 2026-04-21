Gobierno sobre nuevo ministro de Salud: "Todavía no está el decreto, no ha entregado los documentos"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno aclara que designación de Bernabé aún no se concreta.

Ministra señala que faltan documentos y verificación legal.

El caso se da en medio de cuestionamientos y presión política.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se refirió a la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo como ministro de Salud Pública. El pronunciamiento se dio el 20 de abril en Teleamazonas, tras el anuncio del presidente Daniel Noboa. La funcionaria aclaró que el proceso aún no está completo. También señaló que se deben cumplir requisitos previos.

Morillo explicó que todavía no se ha emitido el decreto oficial. Además, indicó que el funcionario aún no entrega la documentación requerida. “Hay que diferenciar entre designación y posesión. Todavía no está el decreto, no ha entregado los documentos”, afirmó. Según dijo, la verificación se realizará cuando se formalice el proceso.

En ese sentido, la ministra insistió en que el cumplimiento de requisitos será clave. “Cuando vaya a entregar los documentos se verificará si cumple con todos los procesos”, añadió. Sus declaraciones llegan en medio de cuestionamientos sobre la situación legal del designado. El tema se mantiene bajo observación.

Gobierno responde a cuestionamientos por ministro de Salud

Morillo también defendió la decisión del Ejecutivo frente a las críticas. Señaló que se busca dar estabilidad a una cartera considerada compleja. “Hemos escuchado el clamor ciudadano y vamos de tener un titular en este ministerio tan complicado”, expresó. Enfatizó la necesidad de contar con una autoridad en funciones.

Además, destacó el perfil profesional del nuevo ministro. “Está un médico internista, que conoce toda la situación y estará operativo a nivel nacional”, dijo. Con esto, el Gobierno intenta respaldar la designación. La apuesta apunta a una gestión con enfoque técnico.

En medio del debate, la ministra cuestionó las críticas constantes. “Palo porque bogas, palo porque no bogas”, afirmó. Con esta frase, aludió a la presión política sobre las decisiones del Ejecutivo. También dejó abierta la posibilidad de nuevos cambios.

Contexto: designación, salida del IESS y situación legal

El reciente designado ministro de Salud, Jaime Bernabé, llega al cargo en un escenario complejo. Ecuador suma seis ministros en esta cartera durante el gobierno de Noboa. Su nombramiento se da tras meses en los que la Vicepresidencia estuvo al frente. La gestión sanitaria enfrenta alta presión.

Antes de asumir el Ministerio, Bernabé fue removido como director general del IESS en 2024. Su permanencia en el cargo fue de apenas 27 días. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de forma unánime. Se aplicaron facultades contempladas en la normativa vigente.

A esto se sumaba un certificado del Ministerio del Trabajo. El documento indica que registraba impedimento legal para ejercer cargos públicos, pero luego de cinco horas después que el Ejecutivo lo designara como ministro de Salud, se le levantó el impedimiento. Este elemento añade más cuestionamientos a su designación.

Trayectoria y formación del nuevo ministro

Pese a la polémica, su perfil está ligado a la medicina crítica. Ha trabajado en unidades de cuidados intensivos y gestión hospitalaria. Entre sus cargos constan funciones en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. También ha sido médico tratante en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

Su experiencia combina práctica clínica con administración en salud. Esto lo posiciona como un perfil técnico dentro del gabinete. Sin embargo, el paso a la política pública implica nuevos retos. Su gestión será evaluada desde el inicio.

Finalmente, su formación incluye estudios en Ecuador y España. Se especializó en Medicina Intensiva en la Universidad Autónoma de Madrid. También se formó en hospitales como el “Doce de Octubre” y el Severo Ochoa. Este respaldo académico completa su hoja de vida.