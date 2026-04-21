Annie Muñoz es expulsada de la Revolución Ciudadana: ¿qué pasó con Priscila Schettini?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El bloque legislativo anunció una decisión inmediata tras un conflicto interno.

El caso involucra una curul y cuestionamientos al organismo administrativo.

El comunicado también incluye un pedido urgente de restitución.

La Revolución Ciudadana informó que la asambleísta Annie Muñoz fue separada de sus filas tras un conflicto interno vinculado a la curul de Priscila Schettini. El pronunciamiento se emitió mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía este 21 de abril. El documento señala que la decisión se tomó luego de los hechos ocurridos el 2 de marzo. La medida fue presentada como inmediata y definitiva.

Según el comunicado, el origen del conflicto se relaciona con un oficio remitido por Muñoz. En ese documento se oponía a la principalización de Schettini como asambleísta titular. La bancada sostiene que esta actuación generó una ruptura con los principios del bloque. Por ello, la organización anunció sanciones internas.

El pronunciamiento subraya que la decisión responde a la gravedad de las acciones señaladas. El texto afirma que las actuaciones de la legisladora vulneraron valores políticos y democráticos. La organización argumenta que sus normas internas fueron afectadas. En ese contexto, la expulsión fue presentada como una medida disciplinaria.

Crisis interna en Revolución Ciudadana y disputa por curul

El comunicado incluye una afirmación directa sobre la decisión tomada por el bloque. La organización expresó que “ha resuelto la expulsión inmediata de Annie Muñoz de nuestras filas”. La frase aparece como el eje central del anuncio público. Con ello, la bancada formalizó la ruptura política con la legisladora.

El documento también advierte sobre el impacto institucional del conflicto. Señala que no se tolerará que desde su propio bloque se cuestione la voluntad popular. En esa línea, se remarca que “se desconozca el mandato popular expresado en las urnas ni se atente contra las reglas de la democracia”. La organización sostiene que lo ocurrido debilita la representación legítima.

La bancada considera que el episodio contradice sus principios políticos. Además, sostiene que la situación afecta la institucionalidad democrática. El comunicado recalca que la falta es considerada inaceptable. Por ello, la medida se presentó como parte de la defensa de sus valores.

Reclamo contra el CAL y pedido de restitución

En el pronunciamiento también se menciona al CAL. La bancada denuncia lo que califica como un proceder ilegal del organismo. Este punto aparece como parte del cierre del comunicado. El bloque insiste en que la decisión debe revisarse.

El texto concluye con una exigencia directa dirigida a las autoridades legislativas. La organización afirmó que “exigimos su inmediata restitución” en referencia a Schettini. Con ello, el bloque reafirma su postura frente al conflicto institucional. El pronunciamiento cierra reiterando su compromiso con la democracia y la ética pública.