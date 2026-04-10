CAL niega curul a Priscila Schettini y ratifica a Annie Muñoz como principal

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CAL negó curul a Priscila Schettini el 9 de abril en Quito por dictamen vinculante de Procuraduría.





Annie Muñoz ratificada como asambleísta principal tras resolución del CAL que aplica seguridad jurídica.





Disputa legislativa: Procuraduría determinó que suplentes principalizados ejercen hasta fin del período.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió negar la solicitud presentada por Priscila Schettini Castillo para habilitar su curul como asambleísta nacional.

Te puede interesar | Schettini pide que procurador se pronuncie sobre su curul en la Asamblea

La decisión se fundamenta en el dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado, emitido el 6 de abril de 2026, que establece que una vez principalizado de manera definitiva un suplente, este asume la titularidad del cargo hasta el final del período legislativo.

El pronunciamiento de la Procuraduría, de carácter obligatorio para las entidades públicas, precisó que los suplentes principalizados ejercen plenamente los derechos y deberes de los legisladores titulares, sin posibilidad de reversión. En ese sentido, el CAL ratificó la principalización de Annie Christina Muñoz Aroca como asambleísta nacional.

La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea notifique tanto a Schettini como a Muñoz. Con ello, se cierra la vía para que Schettini pueda ocupar la curul, en aplicación del principio de seguridad jurídica y uniformidad en la interpretación normativa.

Schettini sostuvo que ya cumplió su sanción



Schettini, electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC), supo de la consulta el 9 de marzo, luego de solicitar al Legislativo información sobre la fecha de su reincorporación a la curul.

Sigue leyendo | Mujeres que respaldan a Priscila Schettini presentan denuncia electoral contra el CAL

Durante su ausencia, el puesto fue ocupado por el asambleísta alterno Santiago Díaz Asque, quien actualmente enfrenta un proceso por presunta violación sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con Schettini, la sanción de suspensión impuesta por el TCE —derivada de una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal Diana Salazar— se cumplió el 10 de febrero, por lo que ha solicitado retomar sus funciones en la Asamblea.