Robos en edificio Multicomercio: vecinos denuncian que desconocidos ingresan a sustraer artículos

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que de debes saber Los moradores del sector denuncian que personas desconocidas han ingresado al sitio para llevarse artículos del interior del edificio. Hay preocupación en los ciudadanos.

El edificio Multicomercio se incendió el pasado 11 de febrero. En el inmueble funcionaban algunas oficinas, locales comerciales y viviendas.

Actualmente, el caso sigue bajo investigación para determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades.

El edificio Multicomercio, afectado por un incendio estructural hace domos, continúa en estado de vulnerabilidad. La infraestructura, que aún no ha sido intervenida de forma definitiva, permanece expuesta, lo que ha generado preocupación entre moradores y comerciantes del sector por robos durante la madrugada.

Videos muestras robos durante la madrugada

Según videos compartidos con EXPRESO, se evidencia cómo personas desconocidas ingresan al inmueble para sustraer objetos que permanecen en su interior. De acuerdo con los testimonios, se trataría de individuos en situación de calle que aprovechan la falta de control en la zona.

En uno de los registros audiovisuales se observa cómo estas personas utilizan los escombros acumulados tras el siniestro para acceder por ventanas y aberturas del edificio. Una vez dentro, recorre los espacios en busca de artículos que aún no han sido retirados.

Otro de los videos muestra a un individuo cargando un televisor, el cual está retirado del lugar con rumbo desconocido. Este hecho ha incrementado la preocupación de quienes aún mantienen bienes dentro de los departamentos afectados.

Los residentes aseguran que la ausencia de vigilancia ha facilitado estos actos. “No hay seguridad, cualquiera entra y se lleva lo que encuentra”, relataron moradores, quienes advierten que varias viviendas dentro del edificio estarían siendo objeto de saqueos.

El inmueble, que en su momento albergó oficinas y departamentos, quedó severamente afectado tras el incendio, y desde entonces no ha contado con un resguardo permanente que impida el acceso no autorizado.

Situación actual del edificio Multicomercio

Actualmente, el caso sigue bajo investigación para determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades. Sin embargo, hasta el momento no se han definido acciones concretas respecto al futuro de la estructura.

Entre las principales interrogantes está el proceso de demolición del edificio, que aún no tiene una fecha confirmada ni un plan detallado de ejecución. Esta incertidumbre mantiene en alerta a los habitantes del sector.

Mientras tanto, la falta de control en el lugar continúa generando riesgos, no solo por posibles nuevos incidentes de seguridad, sino también por las condiciones estructurales del inmueble, que permanecen expuestos y sin intervención definitiva.