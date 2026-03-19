Multicomercio: denuncian a Bolívar Rosero y piden investigar omisiones de autoridades

Afectados por el incendio en el Multicomercio exigen una “investigación real". Piden no se altere la evidencia encontrada

La tensión escala en el caso del edificio Multicomercio, la estructura que se incendió en el centro de Guayaquil el pasado 11 de febrero. Han transcurrido 36 días, y los afectados comienzan a perfilar sus propias conclusiones sobre las responsabilidades del siniestro, que dejó a más de 70 familias sin viviendas, mercaderías, negocios e incluso vehículos.

Los propietarios y copropietarios del inmueble han formalizado una denuncia en Fiscalía por daños a la propiedad y anuncian, además, la presentación de una demanda constitucional contra el Municipio, el Estado y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Denuncia contra Simón Bolívar Rosero, excandidato a alcalde de Guayaquil

El señalamiento apunta a Simón Bolívar Rosero, administrador del edificio, a quien atribuyen la responsabilidad del incendio.

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Según los denunciantes, la acción legal no solo busca identificar culpables, sino también evidenciar lo que consideran una cadena de omisiones institucionales.

La tarde de ayer, cerca de 25 afectados se congregaron en los exteriores del inmueble y protagonizaron una protesta en la que exigieron una “investigación real, sin encubrimientos”.

“Hemos puesto una denuncia en Fiscalía contra Simón Bolívar Rosero por daños a la propiedad. Él es el administrador del lugar donde empezó el incendio. El incendio inició en el centro comercial, que es usado como bodegas, y no en las torres, como se quiere hacer saber”, afirmó Maykol Pita, abogado de los afectados, quien pide que se investigue de forma justa cómo se provocó el siniestro.

Al respecto, este Diario buscó obtener la versión de Simón Bolívar Rosero, quien fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2023, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Protestas. Con una pancarta y gritos, los afectados reclamaron respuestas de las autoridades. Piden que no haya encubrimiento en las investigaciones. CORTESÍA

Afectados anuncian demanda contra el Estado, Municipio y Bomberos

Pita detalló que además de la denuncia presentada, existen al menos tres investigaciones abiertas de oficio tras lo ocurrido. A ello se sumará, en los próximos días, una demanda constitucional que cuestiona la falta de control, el uso inadecuado del suelo y la presunta permisividad frente a actividades irregulares dentro del predio.

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“Se presentará una demanda constitucional contra el Estado, el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos para establecer responsabilidades por omisión en el control, el mal uso del suelo por parte del arrendador del Multicomercio y la correspondiente indemnización para los damnificados”, precisó.

El eje de las acusaciones se centra en el funcionamiento de bodegas que, según los propietarios, operaban sin permisos municipales ni certificaciones del Cuerpo de Bomberos. En esos espacios, aseguran, se almacenaban productos sin cumplir condiciones técnicas mínimas, lo que habría incrementado de forma crítica el riesgo de un incendio.

“No había controles adecuados ni condiciones de seguridad para lo que se guardaba allí”, insistió Pita. Para los denunciantes, estas irregularidades no eran nuevas, sino advertencias reiteradas que no fueron atendidas.

Piden que no se permita el ingreso para evitar manipulación de la evidencia

En paralelo, crece la preocupación por la preservación de la escena. Los afectados advierten que el ingreso de personas no autorizadas al edificio siniestrado podría comprometer pruebas claves para la investigación.

“Pedimos que se restrinja completamente el acceso. Este lugar debe ser tratado como una escena que necesita resguardo”, enfatizó el arquitecto Wilson Gallegos, quien residía en uno de los departamentos.

Se presentará una demanda constitucional contra el Estado, el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos para establecer responsabilidades por omisión en el control, el mal uso del suelo por parte del arrendador del Multicomercio y la correspondiente indemnización para los damnificados. Maykol Pita

​abogado de afectados

“No queremos que se manipule la evidencia. Sabemos que han entrado personas al sitio donde inició el incendio y pueden hacer cualquier cosa para que no se descubra la verdad. Queremos que la investigación no se manche y que no se encubra a nadie”, agregó, al tiempo que cuestionó la actuación del Estado, el Municipio y los bomberos.

Los copropietarios insisten en la necesidad de una investigación técnica e independiente. Temen que la evidencia sea alterada o que se produzcan cambios que dificulten reconstruir lo ocurrido.

“Lo único que pedimos es justicia. Que no se toque nada que pueda servir como prueba”, señaló Pilar Cepeda, otra afectada.

Vista aérea del complejo Multicomercio, en la Bahía de Guayaquil, tras el incendio del 11 de febrero de 2026. Carlos Klinger

Familias sufren y claman por respuestas prontas

Más allá del proceso legal, el impacto humano del incendio marca la dimensión de la tragedia. Decenas de familias aseguran haberlo perdido todo: viviendas, negocios, documentos y años de esfuerzo, reducidos a cenizas.

“Nos quedamos sin nada, ni siquiera pudimos rescatar lo básico”, relató Andrea Medina, quien participó en la protesta. Ella cuestiona que, más de un mes después del siniestro, las autoridades aún no hayan emitido un pronunciamiento definitivo sobre su origen ni sobre las responsabilidades. Para ella, urge esclarecer las razones de esta tragedia que, recalcó, pudo haberse evitado.

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