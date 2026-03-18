Incendio en Multicomercio: afectados denuncian a presunto responsable

Propietarios realizaron un plantón para exigir respuesta de las autoridades. Piden impedir ingreso al edificio

Incendio en el edificio Multicomercio dejó graves daños en el centro de Guayaquil.

A más de un mes del incendio que consumió el edificio Multicomercio, en Guayaquil, los propietarios y copropietarios del inmueble elevan el tono de sus reclamos y apuntan directamente a un presunto responsable.

A través de denuncias formales y pronunciamientos públicos, señalan a Simón Bolívar Rosero como el principal implicado en el origen del siniestro ocurrido el pasado 11 de febrero en la estructura ubicada en Eloy Alfaro y Cuenca, centro de Guayaquil.

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Afectados apuntan a Simón Bolívar Rosero y a las autoridades

Los afectados sostienen que el incendio no fue un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia de una serie de irregularidades que, según afirman, se venían advirtiendo desde hace tiempo dentro del edificio, especialmente en áreas destinadas al almacenamiento.

“Hemos puesto una denuncia en Fiscalía contra Simón Bolívar Rosero por daños a la propiedad. Él es el administrador del edificio y el incendio empezó ahí y no en las torres como se quiere hacer saber”, comentó Maykol Pita, abogado de los propietarios, quien aclaró que hay otras 3 investigaciones que Fiscalía abrió de oficio tras el siniestro.

Adelantó que la próxima semana también se presentará una demanda constitucional contra el Municipio, el Estado y los Bomberos de Guayaquil por la omisión, por la falta de control y el mal uso del suelo por parte del arrendador del Multicomercio.

Estructura del Multicomercio quedó comprometida tras incendio en Guayaquil. ÁLEX LIMA

Denuncian bodegas sin permisos ni controles

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al funcionamiento de bodegas dentro del Multicomercio. De acuerdo con los propietarios, estos espacios operaban sin contar con los permisos municipales correspondientes ni con las certificaciones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, lo que habría incrementado el riesgo de un evento como el que finalmente ocurrió.

Además, aseguran que las actividades que allí se realizaban no cumplían con normas básicas de seguridad. “No había controles adecuados, ni condiciones técnicas para el tipo de productos que se almacenaban”, advierte Maykol Pita, uno de los abogados que lleva las denuncias.

Los denunciantes insisten en que estas irregularidades deben ser parte central de la investigación, ya que consideran que podrían ser determinantes para establecer responsabilidades.

“Que no se contamine la escena”: pedido urgente de los afectados

Más allá de la identificación de posibles responsables, los afectados expresan preocupación por lo que ocurre actualmente dentro del edificio siniestrado. Señalan que el acceso de personas no autorizadas podría comprometer la recolección de evidencias clave.

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“Pedimos que se restrinja completamente el ingreso. Este lugar es, en la práctica, una escena que debe ser preservada”, sostiene Pita.

En ese sentido, solicitan que las autoridades garanticen un cerco riguroso y eviten cualquier tipo de manipulación que pueda alterar indicios relevantes para el proceso investigativo.

Exigen una investigación transparente y sin interferencias

El grupo de copropietarios también hace un llamado directo a las instituciones encargadas del caso para que se desarrolle una investigación “real, técnica y sin presiones externas”. Su principal temor es que la evidencia sea alterada o que se produzcan cambios dentro del inmueble que dificulten reconstruir lo ocurrido.

“Lo único que pedimos es que se haga justicia. Que no se cambien las cosas, que no se toque lo que puede servir como prueba”, recalca Pilar Cepeda.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre las causas del incendio ni sobre las responsabilidades señaladas. Sin embargo, el caso continúa bajo análisis, mientras crece la presión de los afectados para que el proceso avance con celeridad y transparencia.

EXPRESO se contactó con Simón Bolivar Rosero para solicitar un pronunciamiento oficial sobre esta acusación, pero hasta el momento no ha existido respuesta.

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