En alrededores del Multicomercio habrá paso de peatones: ¿qué pasa con los vehículos?

Se reabrirán las calles tras un mes del incendio que dejó inutilizable el centro comercial Multicomercio, en Guayaquil

El 8 de marzo de 2026 comenzaron a retirarse los vehículos que quedaron atrapados en el centro comercial Multicomercio tras el incendio que se inició el 11 de febrero.

Las calles que rodean al centro comercial Multicomercio, en el sur de Guayaquil, volverán a recibir a decenas de compradores y transeúntes, luego de más de un mes del incendio que lo afectó.

La empresa municipal Segura anunció este martes 17 de marzo de 2026 que "se habilitará, únicamente, el paso peatonal (veredas y aceras)".

La decisión se tomó luego de "hacer el respectivo seguimiento técnico y operativo", indicó la entidad en una publicación en su cuenta de la red social X.

"El objetivo es brindar el acceso a los habitantes del sector, además de reactivar el comercio en las zonas aledañas al edificio afectado", indicó Segura EP.

1.- La Gerencia de Gestión de Riesgos de Segura EP mantuvo un encuentro con los afectados por el incendio del edificio Multicomercio.



Se informó que, luego de hacer el respectivo seguimiento técnico y operativo, se habilitará, únicamente, el paso peatonal (veredas y aceras).



⬇️ pic.twitter.com/ssUfmY8DrA — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 17, 2026

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Esta era una de las principales preocupaciones de residentes y comerciantes del sector, luego de que se estableció la prohibición de acceder a un perímetro de 100 metros a la redonda.

En las últimas semanas se permitió el retiro de mercadería, en ciertas horas y por tiempo limitado, para evitar que se dañe en locales cercanos.

Sin embargo, los vendedores y residentes insistían en que se permita el paso, algo que las autoridades no habían autorizado por el temor de que la infraestructura colapse, debido a los daños provocados por el incendio.

El pasado 8 de marzo comenzó el retiro de vehículos que habían quedado atrapados en los parqueos del centro comercial. Los propietarios cancelaron 250 dólares, para motos, y desde $550 por auto.

Segura EP recordó que "el tránsito vehicular se mantiene restringido en la avenida (Eloy Alfaro) hasta comprobar que no exista peligro alguno".

Esta vía es una de las más transitadas porque une al sur con el centro de la ciudad. Incluso, los buses del sistema Metrovía tuvieron que desviar su recorrido tras la emergencia.

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