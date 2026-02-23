Incendio en Multicomercio mantiene en incertidumbre a comerciantes en sus alrededores

Dueños de negocios aún desconocen cuánto deberá pasar para que se demuela la edificación y se reabran las calles aledañas

El ingreso del personal de locales comerciales es limitado al perímetro que está cercado por el riesgo de que la edificación del Multicomercio colapse.

Tras una semana corta luego del feriado de carnaval, este lunes 23 de febrero el comercio intentó normalizarse en los alrededores del centro comercial Multicomercio, en el sur de Guayaquil.

Pero no es una tarea fácil. El intenso sol que se registró pasado el mediodía matizaba la tarea de los bomberos en los escombros de la infraestructura que quedó inutilizable tras un gran incendio.

Las llamas ardieron por más de cinco días. Hoy, los bomberos rociaban agua en las ruinas, para evitar que se encienda otro foco. A lo lejos, los curiosos grababan con sus teléfonos celulares.

La intersección de Eloy Alfaro y León de Febres Cordero se ha vuelto un punto para que la ciudadanía se aglomere a observar las ruinas del Multicomercio. FRANCISCO FLORES

Ocurría en la esquina de Eloy Alfaro y León de Febres Cordero, junto a la estación Plaza de la Integración, del sistema Metrovía. Transeúntes aprovechan para grabar videos o comentar sobre el estado del edificio.

"Yo necesitando un departamento y mira cómo quedó ese edificio", comentaba uno de ellos, aludiendo a que la edificación fue tan afectada que deberá demolerse. La pregunta aún es: ¿cuándo?

A comerciantes les preocupa la falta de información

Incendio en Multicomercio dejó dos gatos rescatados y adultos mayores atendidos Leer más

A dos cuadras de ahí, en Chile y Cuenca, una comerciante supervisaba el retiro de mercadería de uno de los tres locales que tiene en los alrededores del Multicomercio. Ella conversó con EXPRESO, bajo condición de anonimato.

Pese a que hasta ahora no ha registrado pérdidas en sus productos, sobre todo por el riesgo de que se caduquen, le preocupa sobre todo que las autoridades no confirmen en qué tiempo se demolerá el Multicomercio.

"Esperamos que realmente nos digan 'esta es la fecha'. Porque unos nos dicen que serían tres meses, otros seis, otros ocho, como plazo para reabrir el perímetro, porque hay mucha gente afectada", insistió.

"Mientras no derrumben ese edificio, que es lo que nos dijeron, todo alrededor, desde la calle Febres Cordero hasta Brasil (a lo largo de la avenida Eloy Alfaro), estamos sin trabajar", expresó.

En esta misma intersección, las puertas abiertas de su despensa no le garantiza tranquilidad a María Sánchez, sino todo lo contrario. "Las ventas no son como antes. En mi caso han bajado 60 %", dijo.

En letreros colocados en la zona se asegura que en el Palacio de Cristal se brindará atención a los afectados, pero en ese punto del Malecón se aseguró que ahí no hay ese servicio. FRANCISCO FLORES

Residentes alertan sobre deficientes controles

Multicomercio debe ser demolido, ratificó Segura EP: Se hará estudios en las torres Leer más

En Chile y Cuenca hay vallas metálicas para impedir el acceso a la zona, pero la ausencia de policías no impidió que un equipo de EXPRESO ingresara a conversar con los comerciantes.

Unos tres minutos después de hacerlo, dos policías aparecieron para pedir el retiro y solicitar que se gestione una entrevista con el oficial encargado.

Estas vulnerabilidades es lo que preocupa a residentes de las edificaciones adyacentes al Multicomercio, quienes incluso han registrado en redes sociales cómo les fue fácil entrar a sus departamentos.

"La falta de información es muy grande", dice Fernando Suéscum, quien asegura que no les han dado fecha para ingresar a retirar sus pertenencias.

"La información que nos llega por vecinos o redes es la que nos permite hasta ahora haber sacado algunas cosas", mencionó Suéscum a EXPRESO.

Édison Iza Lema, policía del distrito 9 de Octubre, detalló que hay 20 uniformados repartidos en tres turnos para cubrir las 24 horas de vigilancia. Han detectado casos de personas que tratan de entrar al perímetro para grabar videos y subirlos a redes sociales, indicó.

Empleados de los negocios que están en los alrededores del Multicomercio trasladan la mercadería para evitar que se dañe, mientras se define la demolición de la edificación. FRANCISCO FLORES

No se ve militares en la zona del desastre. Iza indicó que la seguridad está a cargo de la Policía Nacional y que los miembros de Fuerzas Armadas hacen controles en la parte externa.

A quienes necesitan ingresar al perímetro del Multicomercio, se les solicita la cédula de ciudadanía para verificar la información junto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, explicó Iza.

También registran a los camiones que ingresan a retirar mercadería para constatar que entren vacíos. Al edificio por demoler únicamente acceden los bomberos, aclaró el uniformado.

Comerciantes y residentes de esta zona esperan que su preocupación se convierta pronto en solución, porque el tiempo apremia para cancelar deudas o simplemente volver a la normalidad que el fuego transformó.

