Incendio en Multicomercio dejó dos gatos rescatados y adultos mayores atendidos

La emergencia se prolongó por más de ocho horas y demandó el trabajo de los bomberos de Guayaquil y de Samborondón

Bomberos participaron en el rescate de mascotas en medio de la emergencia por el incendio en el centro comercial Multicomercio.

En medio de la emergencia de gran magnitud que ha vivido el centro-sur de Guayaquil este miércoles 11 de febrero, por el incendio en el centro comercial Multicomercio, hubo episodios que conmovieron.

Los bomberos de Guayaquil participaron en el rescate de dos gatos que habían caído en una alcantarilla. Fueron entregados a la Dirección municipal de Bienestar Animal.

Personal técnico de esta dirección estuvo en el contingente de equipos de rescate que atendieron la emergencia, además de bomberos, miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), entre otros.

La empresa municipal Segura difundió imágenes de los bomberos ayudando a adultos mayores en medio de esta emergencia. El humo provocó también molestias respiratorias.

Personal y maquinaria de Obras Públicas, 23 Agentes de Control Municipal, tanqueros de Parques EP, personal Técnico de @proanimalgye .



Personal de Gestión de Riesgos de Segura EP se encuentra desplegado en la zona levantando información y coordinando acciones. pic.twitter.com/ODGL5alAo4 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 11, 2026

Colapso parcial de la estructura

La emergencia afectó la estructura del centro comercial, lo que generó incluso que una parte trasera de la edificación colapsara.

Además, con maquinaria pesada se rompieron paredes para facilitar el acceso de los bomberos y así llegar al foco central del flagelo.

El incendio se combatía también desde el río Guayas, donde los botes Toa y Quil, del Cuerpo de Bomberos, abastecían agua a los camiones escalera.

La columna de humo se observaba desde sectores del centro e incluso del norte de la ciudad, lo que generó preocupación en la ciudadanía.

