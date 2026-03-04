Expreso
Acumulación de agua en avenida Malecón
En avenida Malecón y Loja, en el centro de Guayaquil, se evidenció acumulación de agua la noche de este miércoles 4 de marzo.JOFFRE FLORES

Lluvias en Guayaquil: Acumulación de agua complicó el tránsito en la avenida Malecón

El nivel del agua obligó a conductores a reducir la velocidad, la noche de este miércoles 4 de marzo

La noche de este miércoles 4 de marzo se registró acumulación de agua en varios tramos de la avenida Malecón, en el centro de Guayaquil, luego de una lluvia de intensidad moderada que cayó sobre esa zona de la ciudad durante la jornada.

En la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre se evidenció una gran cantidad de agua pasadas las 19:30, lo que generó dificultades para el tránsito vehicular en ese sector céntrico.

Conductores y peatones reportaron que el nivel alcanzó varios centímetros de altura, obligando a muchos a reducir la velocidad o buscar rutas alternas para evitar daños en sus vehículos.

Testigos indicaron que la acumulación se mantuvo durante varias horas, pese a que no se reportaron lluvias intensas desde las 17:00.

Todo el día ha pasado lloviendo aquí (centro de Guayaquil); en algunas horas un poco más fuerte que en otras, pero antes de las 5 paró y solo garuaba”, contó Carlos Rodríguez, celador de un local comercial del sector.

Acumulación de agua en avenida Malecón
Entre las avenidas Malecón y 9 de Octubre se registró acumulación de agua, la noche de este miércoles 4 de marzo.JOFFRE FLORES
lluvia intensa en Guayaquil

En la avenida Malecón y Loja, complicado el cruce de peatones por el agua

El mismo escenario se evidenció cuadras más adelante, en la intersección de la avenida Malecón y Loja. El agua cubría dos carriles de la vía e impedía el paso fluido de vehículos, además de complicar el cruce de peatones.

Ciudadanos señalaron que este punto es recurrente en episodios de acumulación, especialmente cuando el sistema de drenaje no logra evacuar el agua con rapidez. Algunos conductores expresaron su preocupación por el riesgo de accidentes y el deterioro del pavimento.

Este es el nivel de la marea en Guayaquil la noche del miércoles 4 de marzo

Según la empresa municipal Segura EP, estaba previsto que el nivel de la marea alcance su punto más alto a las 20:21 de este miércoles 4 de marzo, con una altura estimada de 5,11 metros.

