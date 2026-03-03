La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

Las subtramas tejidas entre el romance de Sophie y Benedict, los protagonistas, no convencen del todo a los fans

Si alguna vez ha leído la historia de la Cenicienta, sabe que el camino hacia el ‘felices para siempre’ está lleno de obstáculos. La cuarta temporada de Los Bridgerton parte de esa misma premisa, pero la complica con capas mucho más densas: las estrictas normas sociales de la época, la jerarquía de la aristocracia y las desigualdades de clase que condicionan cada decisión de sus personajes.

Aunque Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la adinerada familia, y Sophie Baek, la enigmática Dama de Plata -quien en realidad es una mucama- viven un romance que podría parecer de cuento de hadas, cada paso hacia su unión está marcado por las limitaciones de su posición social y las expectativas de la sociedad londinense.

En esta esperada temporada, cuya conclusión se estrenó la semana pasada, los espectadores siguen un juego de escondidas romántico: Benedict se enamora de Sophie sin saber quién es realmente, mientras Sophie lucha por mantener su identidad en secreto. Y es que en este cuento de hadas cargado de erotismo, la ‘princesa’ no busca al príncipe, más bien evita a toda costa el destino de su madre: sucumbir a una relación extramarital y dar a luz a un hijo ilegítimo que cargaría con la vergüenza familiar.

Aunque la temporada centra la atención en esta búsqueda y en la construcción del vínculo entre los protagonistas, las críticas se muestran divididas. Judy Berman señala que, a pesar de la audacia de Benedict en temporadas anteriores, la historia se siente “extremadamente plana y juega de manera decepcionantemente segura”, con un romance central cuyo camino muchos pueden anticipar desde el inicio.

Por su parte, el crítico español Mikel Zorrilla apunta que la Parte 2 “ha bajado el nivel con respecto a los cuatro primeros episodios de la temporada”, ya que las subtramas a veces desplazan la fuerza del romance principal y la resolución de los conflictos resulta predecible.

La unión de los protagonistas está marcado por las limitaciones de su posición social. Cortesía

El debate de las historias vinculadas

Además del romance entre Benedict y Sophie, la cuarta temporada de Los Bridgerton dedica tiempo a explorar las vidas de los personajes secundarios, cuyas historias aportan capas de complejidad al universo de la serie, pero que también han generado reacciones divididas entre los críticos.

La primera subtrama importante surge de la propia Sophie, en relación con su malvada madrastra, Lady Araminta Gun, quien se convierte en una antagonista cuya crueldad no solo pone en riesgo la relación de la joven, sino que refleja las precariedades de quienes dependen de la buena voluntad de la aristocracia.

La historia de Sophie permite examinar además la vida de los sirvientes y personajes de clase baja, como Alfie, Irma y Mrs. Crabtree, quienes ya no son simples decorados de la alta sociedad.

Jon Negroni, de la revista Time, subraya que la inclusión de estos personajes “hace que los riesgos y decisiones de Sophie se sientan reales”, porque muestra que el poder y la clase afectan de manera directa su seguridad, su libertad y su futuro. Sin embargo, críticos como el argentino Daniel Rossi afirman que la subtrama “no tiene suficiente fuerza para ocupar el tiempo que ocupa en la primera parte de la temporada”, generando cierto desequilibrio narrativo.

La hermana menor de Benedict, Francesca, enfrenta la pérdida de su esposo John Stirling, un arco que Negroni considera “el mayor riesgo de la temporada”. La muerte de John permite que la serie explore el duelo de manera profunda, mostrando cómo Francesca atraviesa todas las etapas de la pérdida, desde la negación hasta la aceptación, y cómo esto influye en sus decisiones futuras.

Pero lo que más debate ha generado es el cierre de la temporada: el retorno de Lady Whistledown con un nuevo panfleto escrito por una desconocida. Rossi comenta que esta decisión “se aleja muchísimo de las novelas, que daban por terminado ese arco, y lo hace solo para darle un nuevo misterio a futuro a la serie, que es innecesario”.

En lo que coinciden los críticos, sin embargo, es que con esta temporada ha concluido la etapa más sencilla de la serie, y que las próximas entregas se centrarán en los romances más complejos: Francesca, que tras la pérdida de su esposo se enreda con la prima de este, y Eloise, que en la serie se muestra como una feminista declarada, aunque en el libro termina con un hombre áspero y cuestionable. Esta dirección marca el inicio de un nuevo capítulo en el universo de Los Bridgerton, con historias que prometen mayor profundidad y desafíos narrativos.

Los espectadores siguen un juego de escondidas romántico: Benedict se enamora de Sophie sin saber quién es realmente. Cortesía

Los fans nacionales se pronuncian

En el país, los fans de la serie aseguran que la cuarta temporada de Los Bridgerton está bien lograda, pero no se sienten completamente satisfechos.

“Las subtramas no me molestan, para nada. Sin embargo, creo que el final se resolvió de la manera más sencilla que los creadores pudieron. En la serie, la reina recibe a Sophie y todos son felices, mientras que en el libro la historia es más realista: se casan, pero por su procedencia poco clara no son aceptados en la alta sociedad y se mudan al campo. Y es que, aunque es ficción, siento que sí había que mantener cierta verosimilitud”, comenta la booktuber Adri Samaniego.

En cambio, para Denisse Anchundia, seguidora de la serie y promotora de eventos relacionados a Bridgerton en la capital, la temporada representa un retorno a su esencia. “Siento que se mantiene muy fiel al romance que los fans de la primera temporada querían volver a ver. Si bien las entregas dos y tres son buenas, hay otros conflictos de por medio. En esta, en cambio, si van a terminar juntos o no es la principal preocupación”, añade.

