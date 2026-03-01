Series y películas de fe, reflexión y cine épico para ver en Cuaresma

Te dejamos tres recomendaciones para ver en streaming esta Cuaresma: Ben-Hur, The Chosen y La pasión de Cristo

Basada en la vida de Jesús vista desde la perspectiva de quienes lo conocieron, The Chosen se estrenó en Estados Unidos el 24 de diciembre de 2017.

La Cuaresma es un tiempo de recogimiento, reflexión y renovación espiritual. Más allá de las prácticas tradicionales, el cine y las series se han convertido en aliados para profundizar en la fe, la historia y los valores que marcan este periodo litúrgico. Las plataformas de streaming ofrecen producciones que permiten vivir estos días con una mirada íntima y contemporánea.

A continuación, presentamos recomendaciones de series o películas para ver en Cuaresma, títulos que combinan calidad cinematográfica, impacto cultural y un mensaje que sigue resonando en la actualidad.

Ben-Hur (1959): épica bíblica y 11 premios Óscar

Hablar de cine religioso es, inevitablemente, hablar de Ben-Hur. Dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, esta superproducción de 1959 no solo marcó un hito artístico, sino también industrial.

La produccción ganó 11 premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Director y Actor. Pero, además, salvó a Metro-Goldwyn-Mayer de la quiebra. Su legendaria carrera de cuadrigas sigue siendo referencia obligada en la historia del séptimo arte.

Ambientada en la Judea del siglo I bajo el dominio romano, la trama sigue a Judá Ben-Hur, traicionado por su amigo Mesala y condenado a galeras. En su camino de sufrimiento y búsqueda de justicia, la figura de Jesús aparece como un símbolo de redención.

La película, considerada una de las mejores de todos los tiempos y preservada por el National Film Preservation Board, mantiene vigencia por su espectacularidad y profundidad espiritual. Ideal para revisitar en Cuaresma.

The Chosen (Netflix): humanidad y fe en formato serie

Creada por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie, The Chosen es la primera serie de varias temporadas dedicada a narrar la vida y ministerio de Jesús de Nazaret desde una perspectiva íntima. Disponible en Netflix, ha conquistado audiencias globales gracias a su enfoque humano y cercano.

La producción retrata a Jesús a través de los ojos de quienes lo rodearon: discípulos, líderes religiosos, funcionarios romanos y personas comunes marcadas por el encuentro con él. Con cinco temporadas estrenadas y siete proyectadas, la serie combina rigor histórico con dramatización emotiva.

Durante la Cuaresma, se convierte en una opción ideal para reflexionar sobre el perdón, la transformación personal y el sentido del sacrificio.

La pasión de Cristo (Prime Video): intensidad y contemplación

Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, La pasión de Cristo (2004) recrea las últimas doce horas de Jesús con una intensidad que no deja indiferente.

Filmada en arameo, hebreo y latín, y rodada principalmente en Italia, la película se convirtió en un fenómeno mundial al recaudar más de 612 millones de dólares y obtener tres nominaciones al Óscar.

Su enfoque crudo y profundamente emocional generó controversia, pero también consolidó su lugar como una de las producciones religiosas más influyentes del siglo XXI.

Disponible en Prime Video, es una propuesta para quienes buscan una experiencia contemplativa y directa sobre el sacrificio y el amor incondicional que marcan el sentido de la Semana Santa.

En tiempos donde el streaming domina el entretenimiento, estas producciones demuestran que la fe y la gran narrativa pueden convivir en la pantalla. Cuaresma también puede ser una oportunidad para detenerse, mirar y redescubrir historias que hablan de esperanza, redención y humanidad.

